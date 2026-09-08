Furie după funeraliile lui Ratko Mladic. Bosnia expulzează doi diplomați sârbi

Ceremonia funerară organizată la Belgrad pentru fostul general Ratko Mladic, condamnat pentru genocid și crime de război, provoacă o reacție dură la Sarajevo.
Bosnia declară doi diplomați sârbi persona non grata
Ministrul bosniac de externe, Elmedin Konakovic, a anunțat marți expulzarea a doi diplomați ai Ambasadei Serbiei de la Sarajevo, după controversata ceremonie funerară organizată la Belgrad pentru fostul comandant al armatei sârbilor bosniaci, generalul Ratko Mladic.
Decizia îi vizează pe Milan Dulanovic, atașat militar la ambasada Serbiei, și pe Darko Maksimovic, consilier și reprezentant al BIA, serviciile de informații sârbe.
„Am luat decizia să-i declar personae non grata pe Milan Dulanovic, atașat militar la ambasada Serbiei, precum și pe Darko Maksimovic, consilier și reprezentant al BIA (serviciile de informații sârbe)”, a anunțat Elmedin Konakovic într-o conferință de presă la Sarajevo.
Cei doi au primit un termen de 48 de ore pentru a părăsi Bosnia și Herțegovina.
„Le recomandăm să respecte cu strictețe regulile statului nostru, Bosnia și Herțegovina”, a adăugat ministrul bosniac de externe.
Sarajevo acuză Belgradul că a depășit „toate liniile roșii”
Expulzarea diplomaților vine după ceremonia de luni de la Belgrad, unde Ratko Mladic a fost înmormântat în prezența a mii de persoane. Evenimentul a fost perceput în Bosnia drept un omagiu național adus fostului comandant militar.
Konakovic a criticat implicarea autorităților sârbe în organizarea și desfășurarea evenimentelor din jurul funeraliilor.
„Au depășit toate liniile roșii posibile cu ceea ce au făcut ieri și în zilele precedente odată cu primirea” corpului lui Ratko Mladic, a mai spus el.
Sicriul lui Mladic a fost acoperit cu steagurile Serbiei și Republicii Srpska. Militari ai forțelor armate sârbe au executat focuri de armă ceremoniale, iar în timpul ceremoniei a fost intonat cântecul patriotic sârb „Tamo daleko”.
Cine a participat la funeraliile lui Ratko Mladic
La înmormântarea organizată la Belgrad au fost prezenți cel puțin șase miniștri sârbi, între care miniștrii apărării și justiției.
Ceremonia a reunit, de asemenea, toți liderii de rang înalt ai Republicii Srpska (RS), entitatea sârbă din Bosnia și Herțegovina. Printre participanți s-a aflat și Milorad Dodik, fostul președinte al Republicii Srpska, care rămâne „omul forte” al entității sârbe.
Prezența oficialilor sârbi la funeralii a atras și reacția conducerii Uniunii Europene.
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au declarat marți pe X că participarea unor membri ai guvernului sârb la înmormântarea lui Mladic este „profund regretabilă”.
Ratko Mladic a murit în detenție la Haga
Ratko Mladic a murit la sfârșitul lunii august, la vârsta de 84 de ani, în centrul de detenție de la Haga. El ispășea o condamnare pe viață pentru genocid, crime împotriva umanității și crime de război comise în timpul războiului din Bosnia și Herțegovina, desfășurat între 1992 și 1995.
Fostul comandant al armatei sârbilor bosniaci a fost condamnat pentru genocidul de la Srebrenica, în estul Bosniei, unde peste 8.000 de bărbați și adolescenți bosniaci capturați au fost uciși în iulie 1995.
Funeraliile de la Belgrad, desfășurate cu onoruri militare și la care au participat mii de persoane, au provocat reacții vehemente în Bosnia și Herțegovina.