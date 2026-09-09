Tribunalul UE îi închide ușa în nas lui Roman Abramovici. Ce se întâmplă cu sancțiunile care îi blochează averea

Publicat 9 sept. 2026, 18:40 Sursă The Moscow Times

Roman Abramovici a pierdut o nouă acțiune în instanțele Uniunii Europene prin care încerca să anuleze sancțiunile impuse împotriva sa. Tribunalul General al UE a respins miercuri contestația miliardarului rus și a menținut măsurile care îi îngheață activele și îi interzic intrarea sau tranzitul prin blocul comunitar.

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