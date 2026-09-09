Tribunalul UE îi închide ușa în nas lui Roman Abramovici. Ce se întâmplă cu sancțiunile care îi blochează averea

Roman Abramovici a pierdut o nouă acțiune în instanțele Uniunii Europene prin care încerca să anuleze sancțiunile impuse împotriva sa. Tribunalul General al UE a respins miercuri contestația miliardarului rus și a menținut măsurile care îi îngheață activele și îi interzic intrarea sau tranzitul prin blocul comunitar.
Abramovici contestase deciziile Consiliului UE de prelungire a sancțiunilor și solicitase, de asemenea, despăgubiri. Instanța a menținut însă măsurile și a stabilit că criteriile pe baza cărora au fost impuse sunt proporționale.
A treia contestație respinsă de instanțele europene
Decizia de miercuri este a treia situație în care instanța UE respinge o acțiune introdusă de Roman Abramovici împotriva sancțiunilor.
Contestațiile sale au fost respinse anterior prin hotărâri pronunțate în decembrie 2023 și septembrie 2025.
Miliardarul a susținut că măsurile împotriva sa ar fi fost adoptate din cauza notorietății sale publice. Tribunalul General al UE a respins această argumentație și a arătat că sancțiunile au avut la bază participațiile deținute de Abramovici în companii rusești importante.
Legăturile cu Evraz și Norilsk Nickel
Roman Abramovici este acționar majoritar al Evraz, unul dintre principalele grupuri rusești din industria siderurgică și minieră. Miliardarul deține, de asemenea, acțiuni la Norilsk Nickel, unul dintre producătorii importanți de paladiu și nichel.
Instanța europeană a apreciat că ambele companii activează în sectoare care generează venituri substanțiale pentru guvernul rus.
Evraz a intrat și în atenția autorităților britanice după invazia rusă în Ucraina. La momentul sancționării lui Abramovici, în martie 2022, Marea Britanie a susținut că grupul ar fi putut furniza oțel armatei ruse pentru producția de tancuri.
Marea Britanie a sancționat ulterior compania Evraz
Autoritățile britanice au impus sancțiuni directe împotriva Evraz în mai 2022. La acel moment, Londra afirma că societatea producea 28% din roțile de cale ferată și 97% din șinele fabricate în Rusia, scrie The Moscow Times.
Potrivit autorităților britanice, infrastructura feroviară era utilizată de Rusia pentru transportarea trupelor și a proviziilor militare către front.
O investigație publicată în 2022 de Organized Crime and Corruption Reporting Project a relatat că o filială a Evraz ar fi furnizat oțel în valoare de 1,4 milioane de dolari producătorului rus de tancuri Uralvagonzavod, în baza unui contract încheiat în 2018.
Evraz a negat că ar fi furnizat produse armatei ruse.
Valoarea activelor înghețate în Uniunea Europeană nu este cunoscută
Valoarea totală a activelor lui Roman Abramovici înghețate în Uniunea Europeană nu a fost făcută publică.
Forbes a estimat că autoritățile din Franța au înghețat proprietăți ale miliardarului în valoare de 340 de milioane de dolari pe Riviera Franceză și pe insula St. Barts din Caraibe.
În Portugalia, autoritățile au înghețat, de asemenea, o vilă care îi aparține lui Abramovici în regiunea Algarve. Proprietatea este evaluată la aproximativ 10 milioane de euro.