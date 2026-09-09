Explozie puternică la centrala Ritom din Elveția. Doi oameni, răniți grav

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 9 sept. 2026, 15:06

O explozie produsă la vechea centrală hidroelectrică Ritom din Piotta, în Elveția, s-a soldat cu rănirea gravă a două persoane. Accidentul a afectat o parte a structurii, iar zona a fost izolată în timp ce numeroase echipe de intervenție au fost mobilizate.

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