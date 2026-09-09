Explozie puternică la centrala Ritom din Elveția. Doi oameni, răniți grav

O explozie produsă la vechea centrală hidroelectrică Ritom din Piotta, în Elveția, s-a soldat cu rănirea gravă a două persoane. Accidentul a afectat o parte a structurii, iar zona a fost izolată în timp ce numeroase echipe de intervenție au fost mobilizate.
O explozie a avut loc marți, 9 septembrie, la vechea centrală hidroelectrică Ritom din Piotta, localitate aflată în cantonul Ticino din Elveția. Două persoane au fost grav rănite în urma incidentului, care s-a produs la scurt timp după ora 9:30 și a afectat o parte a structurii centralei. La fața locului au fost mobilizate numeroase echipe de intervenție, inclusiv pompieri, salvatori și un elicopter. Zona a fost izolată, iar cauzele accidentului nu sunt cunoscute deocamdată.
Ce s-a întâmplat la centrala electrică Ritom din Piotta?
Explozia s-a produs în vechea clădire a centralei hidroelectrice Ritom, construită în anul 1917. Poliția cantonală a confirmat producerea unui „accident grav la locul de muncă”, în urma unui eveniment care a afectat o parte a structurii și a provocat rănirea gravă a două persoane.
Primele informații indică și prăbușirea unei părți a structurii, însă împrejurările exacte în care s-a produs accidentul nu au fost încă stabilite. Pagubele provocate de incident nu sunt vizibile din exteriorul clădirii.
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În ce stare sunt persoanele rănite în explozie?
Două persoane au fost grav rănite în urma accidentului produs la centrala Ritom. Deocamdată nu au fost oferite informații suplimentare despre identitatea victimelor sau despre starea lor exactă, fiind confirmat doar faptul că rănile suferite sunt grave. Operațiunea de intervenție a mobilizat importante resurse de salvare. Pompierii, echipele Tre Valli Soccorso și un elicopter REGA au fost trimise la fața locului, în timp ce polițiștii au izolat zona în care s-a produs incidentul, conform presei străine.
Vechea centrală hidroelectrică, construită în 1917, se află în prezent în proces de renovare, lucrările făcând parte dintr-un proiect mai amplu de reamenajare. Clădirea în care s-a produs explozia fusese recent dotată cu noi echipamente electrice. În paralel este construită o nouă centrală electrică, iar lucrările la aceasta ar urma să fie finalizate în următoarele luni. Accidentul s-a produs însă în vechea structură a complexului.
Care este cauza exploziei de la centrala Ritom?
Cauza exploziei nu este cunoscută în acest moment, iar autoritățile urmează să stabilească în ce condiții s-a produs accidentul și ce anume a provocat afectarea unei părți a structurii. Primele informații confirmă caracterul grav al incidentului, fără a indica însă mecanismul care a dus la producerea acestuia. Zona a rămas sub controlul echipelor de intervenție, în timp ce verificările continuă pentru clarificarea circumstanțelor accidentului.