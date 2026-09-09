Tragedie în Malaezia: cinci persoane au murit după prăbușirea unui elicopter cu personal medical

Un elicopter care transporta personal medical s-a prăbușit marți după-amiază pe un aerodrom izolat din statul Sarawak, în partea malaeziană a insulei Borneo. Toate cele cinci persoane aflate la bord și-au pierdut viața, printre victime aflându-se pilotul și membri ai personalului medical.
Elicopter prăbușit pe un aerodrom din Sarawak
Accidentul aviatic s-a produs în statul Sarawak, într-o zonă greu accesibilă din cauza reliefului accidentat și a junglei dense, arată AFP.
Aparatul implicat în accident era un elicopter de tip BO-105 și transporta membri ai Serviciului aerian de medici din Malaezia, o structură destinată sprijinirii comunităților aflate în regiuni izolate ale țării.
Autoritățile locale responsabile de gestionarea situațiilor de urgență au confirmat că niciuna dintre cele cinci persoane aflate la bord nu a supraviețuit.
„Din păcate, toate cele cinci persoane aflate la bord au decedat”, a transmis Galong Luang, reprezentant local al agenției pentru gestionarea dezastrelor, citând informațiile furnizate de serviciile de salvare și Ministerul Sănătății.
Printre victime se află un medic și pilotul elicopterului
Identitatea tuturor victimelor nu a fost făcută publică oficial.
Presa locală a relatat însă că printre persoanele decedate s-ar afla medicul Ainul Baraah, în vârstă de 32 de ani.
Celelalte patru victime ar fi fost pilotul aeronavei și trei membri ai personalului medical.
Autoritățile urmează să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs tragedia.
Anchetatorii specializați în accidente aviatice merg la locul tragediei
O echipă specializată în investigarea accidentelor aviatice urma să ajungă miercuri la locul prăbușirii.
Investigația va avea loc la aerodromul Long Lellang, situat în apropierea frontierei dintre Malaezia și provincia indoneziană Kalimantan de Nord.
Autoritatea Aviației Civile din Malaezia a anunțat că specialiștii vor analiza circumstanțele accidentului și vor încerca să determine cauza prăbușirii elicopterului.
Deocamdată, autoritățile nu au prezentat o explicație oficială privind cauzele producerii accidentului.
Elicopterele medicale, esențiale pentru comunitățile izolate
Serviciul aerian de medici din Malaezia are un rol important în asigurarea accesului la servicii medicale pentru populația din regiunile greu accesibile.
Din cauza distanțelor mari, a pădurilor tropicale și a reliefului dificil, transportul rutier este în multe situații complicat sau chiar imposibil.
Personalul medical se deplasează astfel cu ajutorul aeronavelor în comunități izolate, unde sunt organizate clinici mobile și sunt oferite diferite tipuri de servicii medicale.
Tragedia de la Long Lellang lovește, astfel, o structură care asigură în mod regulat legătura dintre cadrele medicale și oamenii care locuiesc în unele dintre cele mai greu accesibile zone ale Malaeziei.