Tragedie în Malaezia: cinci persoane au murit după prăbușirea unui elicopter cu personal medical

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 9 sept. 2026, 10:48

Un elicopter care transporta personal medical s-a prăbușit marți după-amiază pe un aerodrom izolat din statul Sarawak, în partea malaeziană a insulei Borneo. Toate cele cinci persoane aflate la bord și-au pierdut viața, printre victime aflându-se pilotul și membri ai personalului medical.

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