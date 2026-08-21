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Tragedie aviatică în Alaska. Opt oameni au murit după ce un avion charter s-a prăbușit lângă o stație radar militară

Avion prăbușit SUA

Avion prăbușit SUA

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 aug. 2026, 10:55

Opt persoane au murit după ce un avion charter s-a prăbușit în apropierea unei stații radar militare izolate din vestul statului Alaska. Aeronava, un Cessna 441 operat de compania Security Aviation, a căzut la vest de aeroportul Cape Newenham LRRS. Nicio persoană aflată la bord nu a supraviețuit accidentului.

Avionul decolase din Anchorage

Aeronava plecase de pe Aeroportul Internațional Anchorage și se îndrepta spre Cape Newenham. Prăbușirea s-a produs în jurul orei locale 12:15, respectiv 20:15 GMT. Cauzele accidentului nu au fost stabilite, urmând să fie analizate circumstanțele zborului și momentul în care avionul s-a prăbușit.

Stația Cape Newenham face parte dintr-o rețea de instalații radar care monitorizează aeronavele din spațiul aerian al statului Alaska și din apropierea granițelor sale. Facilitatea se află într-o zonă izolată, ceea ce poate îngreuna accesul echipelor de intervenție și al anchetatorilor. Nu au fost prezentate deocamdată informații despre identitatea victimelor.

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