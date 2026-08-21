Tragedie aviatică în Alaska. Opt oameni au murit după ce un avion charter s-a prăbușit lângă o stație radar militară

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 aug. 2026, 10:55

Opt persoane au murit după ce un avion charter s-a prăbușit în apropierea unei stații radar militare izolate din vestul statului Alaska. Aeronava, un Cessna 441 operat de compania Security Aviation, a căzut la vest de aeroportul Cape Newenham LRRS. Nicio persoană aflată la bord nu a supraviețuit accidentului.

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