Rusia rămâne fără benzină și începe să importe combustibil interzis: raționalizare la 30 de litri după atacurile asupra rafinăriilor din Moscova

Rusia a început să importe benzină din India, după ce atacurile ucrainene asupra rafinăriilor și depozitelor petroliere i-au redus puternic capacitatea de producție. Miercuri, combustibilul mai era disponibil la mai puțin de trei din zece benzinării din țară, iar la Moscova s-au format cozi pentru prima dată. Guvernul rus a confirmat începerea importurilor, fără să dezvăluie cantitățile sau statele furnizoare.
Primul transport din India a ajuns în Rusia
Un prim transport de aproximativ 68.000 de tone de benzină indiană a ajuns deja pe piața rusă. Combustibilul a fost transferat în zona de ancoraj a Port Said de pe petrolierul Agni, încărcat anterior în portul indian Vadinar, pe o navă sub pavilionul Omanului. Marfa a fost descărcată la începutul lunii august în portul Vitino, situat în zona arctică a Rusiei.
Cel puțin alte două transporturi de benzină din India sunt așteptate în porturile rusești în următoarele două săptămâni. În paralel, Moscova pregătește importuri feroviare din Belarus și Kazahstan, după ce ar fi început să cumpere și motorină din Asia. Pentru a păstra combustibilul pe piața internă, Rusia a interzis exporturile de produse petroliere.
India vinde Rusiei combustibil produs din petrol rusesc
Situația marchează o schimbare majoră pentru o țară care, înainte de război și de sancțiunile occidentale, era un exportator important de carburanți. India a devenit între timp unul dintre principalii cumpărători ai petrolului rusesc vândut la preț redus. Rusia ajunge acum să cumpere din India produse rafinate, după ce atacurile asupra infrastructurii energetice i-au limitat capacitatea de a-și procesa propriul țiței.
Vicepremierul Alexander Novak a confirmat pe 19 august că importurile de combustibil au început. Oficialul nu a precizat ce cantități vor fi cumpărate și nici țările din care provin transporturile. Achizițiile externe arată însă amploarea problemelor provocate de atacurile repetate asupra rafinăriilor și depozitelor petroliere.
Benzina, raționalizată la pompă
Rusia se confruntă cu al doilea val de deficit de carburanți, considerat mai grav decât primul. Au fost reintroduse inclusiv tipuri de combustibil de calitate inferioară, interzise anterior, iar mai mulți locuitori care s-au plâns public de criză au fost reținuți. Cozile și restricțiile au ajuns acum și în Moscova, după ce lipsurile afectaseră inițial alte regiuni.
Rosneft, companie controlată de stat și cel mai mare producător de petrol din Rusia, a limitat vânzările la 30 de litri de benzină pentru fiecare client. Restricția se aplică în toate stațiile companiei din țară. Măsura încearcă să împiedice epuizarea stocurilor până la sosirea noilor transporturi din străinătate.