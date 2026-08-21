Rusia rămâne fără benzină și începe să importe combustibil interzis: raționalizare la 30 de litri după atacurile asupra rafinăriilor din Moscova

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 aug. 2026, 08:58

Rusia a început să importe benzină din India, după ce atacurile ucrainene asupra rafinăriilor și depozitelor petroliere i-au redus puternic capacitatea de producție. Miercuri, combustibilul mai era disponibil la mai puțin de trei din zece benzinării din țară, iar la Moscova s-au format cozi pentru prima dată. Guvernul rus a confirmat începerea importurilor, fără să dezvăluie cantitățile sau statele furnizoare.

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