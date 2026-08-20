Cuplu, reținut după ce ar fi furat un borcan cu aur din casa unei pensionare. Unde a ajuns mica avere

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 aug. 2026, 20:54

O pensionară din București a rămas fără bijuterii și monede din aur în valoare de aproximativ 150.000 de lei, după ce doi angajați ai unei firme de curățenie ar fi furat obiectele din locuința sa. Cei doi suspecți, care formează un cuplu și au 31, respectiv 33 de ani, au fost reținuți. Între timp, comoara ar fi ajuns la o casă de amanet din Caransebeș.

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