Cuplu, reținut după ce ar fi furat un borcan cu aur din casa unei pensionare. Unde a ajuns mica avere

O pensionară din București a rămas fără bijuterii și monede din aur în valoare de aproximativ 150.000 de lei, după ce doi angajați ai unei firme de curățenie ar fi furat obiectele din locuința sa. Cei doi suspecți, care formează un cuplu și au 31, respectiv 33 de ani, au fost reținuți. Între timp, comoara ar fi ajuns la o casă de amanet din Caransebeș.
Un borcan în care o femeie de 70 de ani își păstra economiile în aur a dispărut din locuința acesteia, iar ancheta polițiștilor a dus la identificarea a doi suspecți. Este vorba despre un bărbat și o femeie care lucrau la o firmă de curățenie administrată de o rudă.
Cazul readuce în atenție recomandările Poliției privind verificarea atentă a persoanelor cărora le permitem accesul în locuință, în special atunci când apelăm la servicii oferite la domiciliu.
Borcanul cu monede și bijuterii, furat din dormitor
Potrivit anchetatorilor, furtul ar fi avut loc în luna martie. Cei doi suspecți s-ar fi deplasat la locuința pensionarei pentru a face curățenie.
În timpul activității, aceștia ar fi avut acces inclusiv în dormitorul femeii, acolo unde aceasta păstra un borcan în care se aflau opt monede din aur și mai multe bijuterii confecționate din metale prețioase.
Valoarea totală a bunurilor dispărute este estimată la aproximativ 150.000 de lei.
Femeia a observat ulterior că mica sa avere nu mai era la locul în care o păstra și a sesizat Poliția.
Aurul nu a fost găsit la domiciliul suspecților
Anchetatorii au obținut mandate de percheziție și au făcut verificări la adresele celor doi suspecți. Bijuteriile și monedele nu au fost însă descoperite în locuința acestora.
Polițiștii au continuat cercetările și au stabilit că obiectele ar fi fost date mai departe. Potrivit informațiilor din anchetă, aurul și bijuteriile au ajuns la o casă de amanet din Caransebeș, unde ar fi fost vândute de o altă persoană, rudă cu cei doi suspecți.
Aceasta a fost, la rândul său, reținută, fiind cercetată pentru tăinuire.
Ce se întâmplă cu bijuteriile ajunse la amanet
Bunurile vândute la amanet pot fi recuperate de anchetatori și restituite proprietarei, dacă sunt identificate ca fiind cele provenite din furt.
Persoanele care au achiziționat obiectele cu bună-credință nu sunt considerate automat responsabile pentru furt. Într-o astfel de situație, recuperarea prejudiciului financiar poate face obiectul unei proceduri judiciare, inclusiv în raport cu casa de amanet, în funcție de circumstanțele concrete stabilite de autorități și instanță.
Anchetatorii încearcă astfel să urmărească traseul obiectelor de valoare și să recupereze cât mai mult din prejudiciul creat.
Poliția: Verificați persoanele cărora le permiteți accesul în casă
Cazul este și un semnal de alarmă pentru persoanele care apelează la servicii de curățenie la domiciliu.
Polițiștii recomandă ca, înainte de contractarea unor astfel de servicii, clienții să verifice identitatea persoanelor care urmează să intre în locuință și, atunci când este posibil, datele firmei pentru care acestea lucrează.
De asemenea, bunurile de valoare nu ar trebui lăsate la vedere, iar activitatea persoanelor străine care intră în locuință ar trebui supravegheată.
În cazul în care proprietarii constată că le lipsesc obiecte sau au suspiciuni cu privire la un posibil furt, Poliția recomandă sesizarea imediată a autorităților și păstrarea intactă a eventualelor urme care ar putea fi importante pentru anchetă.
Anunțurile cu servicii de curățenie, verificate înainte de contractare
Oferta de servicii de curățenie la domiciliu este tot mai variată, inclusiv pe internet, unde pot fi găsite numeroase anunțuri postate de firme sau persoane fizice.
Specialiștii din domeniu recomandă ca alegerea să nu fie făcută exclusiv în funcție de preț. Recenziile, recomandările clienților și verificarea identității prestatorului pot reprezenta indicii importante înainte de a permite accesul unei persoane necunoscute în propria locuință.
Un tarif neobișnuit de mic ar trebui, de asemenea, să determine clientul să verifice mai atent cine oferă serviciul și în ce condiții.
Fotografii și documente, utile în cazul unui furt
Polițiștii recomandă proprietarilor de obiecte valoroase să păstreze documentele care pot demonstra proveniența acestora.
Fotografiile bijuteriilor, monedelor sau altor obiecte de valoare pot fi, de asemenea, utile anchetatorilor. În cazul unui furt, astfel de imagini pot ajuta la identificarea și recuperarea bunurilor, mai ales atunci când obiectele au caracteristici distinctive.
În acest caz, cei doi suspecți au fost reținuți, iar ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și recuperarea prejudiciului.