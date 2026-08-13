Italia menține suspendarea Schengen pentru călătorii din Spania, după criza migranților din Ceuta

Italia va menține controalele Schengen pentru legăturile aeriene și navale cu Spania cel puțin până la 15 august, invocând riscuri de securitate asociate fluxului de migranți care au ajuns ilegal în exclava spaniolă Ceuta, transmite presa internațională.
„Decizia de suspendare a aplicării acordului Schengen nu va fi revizuită înainte de 15 august şi, în orice caz, numai după ce riscurile de securitate pentru Italia vor fi complet excluse”, a declarat ministrul italian de Interne, Matteo Piantedosi, în fața unei comisii parlamentare.
Italia nu renunță la restricții
Oficialul italian a fost convocat să explice măsurile adoptate de guvernul condus de Giorgia Meloni după criza generată de pătrunderea a zeci de mii de migranți în Ceuta, enclavă spaniolă situată pe coasta marocană a Africii.
Piantedosi a susținut că decizia Romei respectă în totalitate legislația europeană. În schimb, el a acuzat Madridul că a acționat într-o „logică de represalii”, după ce Spania a introdus la rândul său controale pentru călătorii care sosesc din Italia.
Temeri privind infiltrarea teroristă
Ministrul italian a afirmat că Executivul de la Roma a luat în calcul inclusiv riscul ca persoane radicalizate să se infiltreze în fluxurile de migrație necontrolate.
„Diverse surse evidenţiază modul în care unele zone din Maroc, inclusiv cele din apropierea Ceutei, au fost din punct de vedere istoric ţinte ale recrutării şi radicalizării jihadiste”, a precizat Matteo Piantedosi.
Italia a anunțat pe 313131 iulie suspendarea temporară a regulilor Schengen pentru transportul aerian și naval dinspre Spania. Deși cele două state nu au frontieră terestră comună, pasagerii care ajung în Italia cu avionul sau vaporul din Spania sunt obligați să prezinte un document de identitate.
Aproximativ 5.000 de migranți, încă în Ceuta
Potrivit celor mai recente date ale guvernului de la Madrid, peste 80.000 de migranți au intrat ilegal în Ceuta în zilele de 30 și 31 iulie. Aceștia au ajuns în enclavă fie înotând, fie escaladând gardul de la frontieră.
Majoritatea s-au întors între timp în Maroc, însă circa 5.000 de persoane se află în continuare în Ceuta. O parte importantă sunt minori, iar situația lor a devenit un subiect sensibil în relația dintre Madrid și Rabat.
Marocul cere repatrierea minorilor, însă guvernul premierului spaniol Pedro Sanchez a întârziat procedurile, invocând normele interne care oferă protecție minorilor migranți în fața expulzării.
După ce a solicitat fără rezultat Italiei să renunțe la restricții, Spania a răspuns cu măsuri similare pentru călătorii veniți din Italia. Controalele spaniole vor rămâne în vigoare până la 7 septembrie.