Italia menține suspendarea Schengen pentru călătorii din Spania, după criza migranților din Ceuta

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 aug. 2026, 21:09

Italia va menține controalele Schengen pentru legăturile aeriene și navale cu Spania cel puțin până la 15 august, invocând riscuri de securitate asociate fluxului de migranți care au ajuns ilegal în exclava spaniolă Ceuta, transmite presa internațională.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre italiaSpaniamigrantiCeutafrontieraSchengen