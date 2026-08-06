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Politica· 2 min citire
Adrian Câciu, după ce PNL și USR au atacat Legea integrității la CCR:”Ăsta e bipolarism politic!”
FOTO: Arhivă
Adrian Câciu, fost ministru al Finanțelor și deputat PSD, a criticat joi seară decizia PNL și USR de a contesta la Curtea Constituțională Legea integrității, deși cele două partide au susținut actul normativ prin vot în Senat. Social-democratul a afirmat că PNL și USR dau dovadă de „bipolarism politic” și susține că demersul lor urmărește să îl protejeze pe Dominic Fritz, chiar cu riscul ca România să piardă fonduri din PNRR.
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