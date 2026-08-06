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Politica· 2 min citire

Adrian Câciu, după ce PNL și USR au atacat Legea integrității la CCR:”Ăsta e bipolarism politic!”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 aug. 2026, 21:33

Adrian Câciu, fost ministru al Finanțelor și deputat PSD, a criticat joi seară decizia PNL și USR de a contesta la Curtea Constituțională Legea integrității, deși cele două partide au susținut actul normativ prin vot în Senat. Social-democratul a afirmat că PNL și USR dau dovadă de „bipolarism politic” și susține că demersul lor urmărește să îl protejeze pe Dominic Fritz, chiar cu riscul ca România să piardă fonduri din PNRR.

”Ăsta e bipolarism politic!”

”Deși au votat legea pentru completarea unor acte normative în domeniul integrității așa cum a rezultat din dezbateri, politicienii PNL și USR au ales să atace la CCR ce au votat!

Totul pentru a salva un CONDAMNAT!

Totul pentru a sacrifica 770 milioane euro!

Cum să ataci la CCR ceva ce ai votat?

Ăsta e bipolarism politic!

Dincolo de nesimțirea de a sacrifica banii țarii pentru un condamnat!

Vă rog eu, nu-i mai trimiteți pe acești ipocriți în Parlament!

Vă sfidează votul apărându-și condamnatul!”, a scris Adrian Câciu pe pagina sa de Facebook.

Legea integrității, atacată la CCR de USR și PNL

Reacția fostului ministru al Finanțelor, Adrian Câciu, a venit la scurt timp după ce senatori ai USR și PNL au sesizat Curtea Constituțională în legătură cu noua Lege a integrității, adoptată recent de Parlament.

USR a transmis că sesizarea vizează două amendamente care, încă din timpul dezbaterilor din comisiile parlamentare, au ridicat suspiciuni privind compatibilitatea lor cu prevederile Constituției. Potrivit formațiunii, demersul urmărește să obțină garanția că legea respectă exigențele constituționale și că jalonul din PNRR privind reforma Agenției Naționale de Integritate va fi considerat îndeplinit de Comisia Europeană. Curtea Constituțională urmează să analizeze sesizarea în data de 12 august.

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