Ce se întâmplă în organism când renunți la cofeină. Primele schimbări apar chiar din primele zile

Pentru milioane de oameni, cafeaua face parte din rutina de dimineață, însă cofeina se găsește și în ceai, băuturi răcoritoare, ciocolată sau anumite medicamente. Dacă alegi să reduci consumul sau să renunți complet la cofeină, organismul începe să se adapteze, iar unele schimbări pot apărea chiar în primele zile.
În cazul adulților sănătoși, un consum de până la aproximativ 400 de miligrame de cofeină pe zi este considerat, în general, o cantitate care nu prezintă probleme pentru majoritatea persoanelor, arată sciencealert.com. Totuși, reacția organismului diferă considerabil. Unele persoane sunt mai sensibile și pot avea palpitații, agitație, tremur, greață, dificultăți de adormire sau dureri de cap chiar și după cantități mai mici.
Primele zile fără cofeină pot fi dificile
Una dintre cele mai cunoscute reacții după reducerea bruscă a cofeinei este sevrajul. Persoanele obișnuite să consume zilnic cafea sau alte produse cu cofeină pot avea dureri de cap, oboseală, somnolență, dificultăți de concentrare și iritabilitate.
Aceste simptome apar deoarece organismul s-a obișnuit cu aportul constant de cofeină și are nevoie de timp pentru a se adapta la noul nivel de consum.
Intensitatea manifestărilor diferă de la o persoană la alta. Pentru unii, simptomele sunt ușoare și dispar într-un interval relativ scurt, în timp ce pentru cei care consumă cantități mari de cofeină perioada de adaptare poate fi mai dificilă.
Somnul se poate îmbunătăți
Unul dintre motivele pentru care unele persoane aleg să renunțe la cofeină este dorința de a dormi mai bine.
Cofeina are un efect stimulant și poate influența adormirea și calitatea somnului, mai ales atunci când este consumată în a doua parte a zilei. Reducerea aportului poate ajuta anumite persoane să adoarmă mai ușor și să aibă un somn mai odihnitor.
Iar un somn mai bun poate avea efecte și asupra stării generale de bine. Odihna insuficientă este asociată cu iritabilitate, dificultăți de concentrare și accentuarea unor stări emoționale neplăcute.
Ce se poate întâmpla cu tensiunea arterială și pulsul
Cofeina poate determina temporar creșterea tensiunii arteriale și stimularea sistemului cardiovascular. La unele persoane, reducerea consumului poate fi urmată de o scădere a tensiunii și a ritmului cardiac.
Efectul nu este însă identic pentru toată lumea. Organismul celor care consumă în mod regulat cofeină se poate adapta în timp, astfel încât răspunsul cardiovascular poate deveni mai puțin evident.
Persoanele care observă valori neobișnuite ale tensiunii arteriale sau simptome precum palpitațiile ar trebui să discute cu un medic, mai ales dacă acestea persistă.
Renunțarea la cofeină poate ajuta și digestia
Pentru anumite persoane, reducerea consumului de cofeină poate fi benefică și din punct de vedere digestiv.
Cafeaua și alte băuturi cu cofeină pot favoriza, în cazul unor persoane, apariția sau agravarea arsurilor la stomac și a disconfortului digestiv. Eliminarea lor poate reduce aceste manifestări, însă efectul depinde de organism și de cauza simptomelor.
Dinții pot părea mai albi
Un alt efect vizibil poate fi observat la nivelul danturii, în special în cazul persoanelor care consumă frecvent cafea și ceai.
Nu cofeina este principala cauză a colorării dinților, ci anumite substanțe din aceste băuturi, inclusiv taninurile. Reducerea consumului poate limita expunerea la compușii care contribuie la apariția petelor.
În plus, cofeina poate influența temporar producția de salivă. Saliva este importantă pentru sănătatea orală deoarece ajută la neutralizarea acizilor și la îndepărtarea particulelor alimentare.
Mai puține drumuri la baie
Cofeina are un efect diuretic ușor și poate determina creșterea producției de urină. Unele persoane pot observa, de asemenea, o senzație mai frecventă de nevoie de a urina după consumul băuturilor cu cofeină.
Substanța poate influența și activitatea intestinală. Cofeina stimulează musculatura netedă a tractului digestiv, inclusiv la nivelul colonului, motiv pentru care cafeaua poate declanșa la unele persoane nevoia de a merge la toaletă.
Reducerea consumului poate diminua aceste efecte, însă reacțiile sunt individuale.
Renunțarea bruscă nu este neapărat cea mai ușoară variantă
Persoanele care consumă zilnic cantități importante de cofeină pot avea simptome mai intense dacă întrerup brusc consumul. Reducerea treptată poate fi o alternativă mai ușor de tolerat pentru unele persoane.
Important este și să fie luate în calcul toate sursele de cofeină din alimentație, nu doar cafeaua. Ceaiul, băuturile energizante, unele sucuri, ciocolata și anumite medicamente pot conține această substanță.
În cele din urmă, efectele renunțării la cofeină diferă de la o persoană la alta. Pentru unii oameni, principalul beneficiu poate fi un somn mai bun, în timp ce alții pot observa modificări ale digestiei, pulsului sau stării generale după perioada inițială de adaptare.