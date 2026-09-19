Val de rețineri după violențele de la protestul fermierilor. Cinci instigatori, după gratii

Cinci instigatori de la protestul fermierilor din fața Guvernului au ajuns în spatele gratiilor pentru următoarele 30 de zile. Alți 4, printre care și coordonatorul violențelor extreme, Ciprian Pamfile, au fost plasați în arest la domiciliu. După ce au aruncat cu pietre și garduri în forțele de ordine, huliganii au agresat și echipa REALITATEA PLUS. De altfel, polițiștii au săltat un individ care avea un pistol în mașină în timpul manifestațiilor din Piața Victoriei.
Val de rețineri după protestul fermierilor din Piața Victoriei, unde manifestațiile au degenerat în confruntări violente cu forțele de ordine. Cinci persoane acuzate că ar fi avut un rol în provocarea incidentelor au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, în timp ce alte patru persoane au primit măsura arestului la domiciliu.
Ancheta autorităților continuă după protestul organizat în fața Guvernului, în timpul căruia manifestanții au aruncat cu pietre și bucăți de gard în direcția jandarmilor. Incidentele au escaladat, iar mai multe persoane au fost ridicate de polițiști pentru a fi audiate în legătură cu violențele.
Cinci persoane, arestate preventiv după protest
Potrivit informațiilor prezentate în urma intervenției autorităților, cinci dintre cei reținuți au fost trimiși în arest preventiv pentru o perioadă de 30 de zile. Procurorii îi suspectează că au participat la acțiunile violente sau că au contribuit la instigarea participanților la protest.
Alte patru persoane au fost plasate în arest la domiciliu. Printre acestea se află și Ciprian Pamfile, indicat de anchetatori drept una dintre persoanele care ar fi coordonat acțiunile violente desfășurate în timpul manifestației.
Deciziile privind măsurile preventive pot fi contestate, iar ancheta penală este în desfășurare. Stabilirea vinovăției se va face de instanță, pe baza probelor administrate în dosar.
Echipa REALITATEA PLUS, agresată în timpul manifestațiilor
Violențele nu s-au limitat la confruntările dintre protestatari și forțele de ordine. În timpul manifestației, mai mulți membri ai echipei REALITATEA PLUS au fost agresați în timp ce transmiteau de la fața locului.
Jurnaliștii aflați în Piața Victoriei au relatat despre incidentele produse în timpul protestului, în contextul în care tensiunile au crescut, iar forțele de ordine au intervenit pentru restabilirea situației.
Un bărbat, depistat cu un pistol în mașină
În timpul intervențiilor din Piața Victoriei, polițiștii au identificat și un bărbat care avea un pistol în autoturism. Arma a fost descoperită în contextul manifestațiilor, iar autoritățile au demarat verificări pentru a stabili circumstanțele în care aceasta era deținută și dacă bărbatul avea dreptul legal de a o deține și transporta.
Incidentul se adaugă anchetei de amploare declanșate după protest, în condițiile în care autoritățile verifică atât violențele îndreptate împotriva forțelor de ordine, cât și celelalte fapte reclamate în timpul manifestației.
Dosarul este în continuare instrumentat de anchetatori, iar cercetările urmează să stabilească rolul fiecărei persoane implicate în incidentele violente din Piața Victoriei.