Val de rețineri după violențele de la protestul fermierilor. Cinci instigatori, după gratii

Publicat 19 sept. 2026, 14:00 Actualizat 19 sept. 2026, 14:03 Sursă Realitatea PLUS

Cinci instigatori de la protestul fermierilor din fața Guvernului au ajuns în spatele gratiilor pentru următoarele 30 de zile. Alți 4, printre care și coordonatorul violențelor extreme, Ciprian Pamfile, au fost plasați în arest la domiciliu. După ce au aruncat cu pietre și garduri în forțele de ordine, huliganii au agresat și echipa REALITATEA PLUS. De altfel, polițiștii au săltat un individ care avea un pistol în mașină în timpul manifestațiilor din Piața Victoriei.

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