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Agricultura, în criză: peste 30.000 de fermieri vin la București. Protest de amploare

Fermieri

Fermieri

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat12 sept. 2026, 14:48
SursăRealitatea PLUS

Au mai rămas 3 zile până când peste 30 de mii de fermieri vor veni în Capitală să își ceară drepturile, asta după ce în urma protestului de pe 30 iulie nu s-a rezolvat nimic. Agricultori, fermieri, legumicultori, ciobani, toți se plâng că din cauza măsurilor impuse de Guvernul Bolojan afacerile au fost grav afectate. Mulți dintre ei au abandonat culturile pe câmp pentru că, dacă le vând nu își scot nici măcar investiția. Între timp și ciobanii se confruntă cu greutăți. Nu mai au bani să plătească personal și în cele mai multe cazuri rămân singuri cu sute de oi în grijă.

"Eu îi invit la acel protest spontan, să vină orice cetățean al României care se crede nedreptățit, care are un nivel de trai – pensionarii români care, uite, se poate, la an, este al treilea an când nu s-a mai mărit pensia – și alte categorii sociale care ar trebui să se ralieze acestei mișcări spontane, pașnice, ca situația din ce în ce mai rea, de fiecare dată v-am spus că țeranul român nu mai are niciun fel de încredere în guvernanții care ne conduc și care ne mint de cel puțin șapte-opt ani posturile de producție. Costurile de producție în România sunt uriașe. Singura noastră posibilitate este proteste pașnice și demisia întregii conduceri a României, președinte și prim-ministru", a declarat un fermier din localitatea Lungulețu, județul Dâmbovița, pentru Realitatea PLUS.

Ciobanii din munți se confruntă și ei cu probleme. Nu mai au personal pentru a-i ajuta cu turma și nici clienți care să le cumpere produsele tradiționale.

"Oile nu trebuie omorâte, trebuie tratate. Care sunt bolnave, le separi, le tratezi și restul le faci injecții. Și pentru ce să omori 500 de oi dacă ai 30 de oi bolnave? Îs 500 de oi care le-am cumpărat de la doi vecini, adică am cumpărat tot: și ciobanii, și cioborul. Atunci te poți aștepta să scoți..., afirmă un cioban.

"Forță de muncă nu, carburantul scump, animalele nu avem unde le vinde. Exportul a ajuns ca în 2000, în 90 și în 2010, domnule. O bătaie de joc!", spune un alt agricultor.

"În data de 15 septembrie, cu mic, cu mare, agricultori, legumicultori, românii de bună credință, ciobanii, căprarii din România, văcarii! O să ne vedem la București!", este apelul lansat în mediul online de un agricultor.

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