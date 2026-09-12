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Social· 2 min citire
Agricultura, în criză: peste 30.000 de fermieri vin la București. Protest de amploare
Fermieri
Publicat12 sept. 2026, 14:48
SursăRealitatea PLUS
Au mai rămas 3 zile până când peste 30 de mii de fermieri vor veni în Capitală să își ceară drepturile, asta după ce în urma protestului de pe 30 iulie nu s-a rezolvat nimic. Agricultori, fermieri, legumicultori, ciobani, toți se plâng că din cauza măsurilor impuse de Guvernul Bolojan afacerile au fost grav afectate. Mulți dintre ei au abandonat culturile pe câmp pentru că, dacă le vând nu își scot nici măcar investiția. Între timp și ciobanii se confruntă cu greutăți. Nu mai au bani să plătească personal și în cele mai multe cazuri rămân singuri cu sute de oi în grijă.
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