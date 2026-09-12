Amenzi de aproape 4 milioane de lei pentru operatorii economici. Ce nereguli a găsit ANPC

Publicat 12 sept. 2026, 10:50 Actualizat 12 sept. 2026, 10:52

În această săpămână, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a verificat peste 1.600 de operatori economici la nivel național. În urma neregulilor constatate, s-au aplicat mai multe sancțiuni, inclusiv sistarea activității pentru opt operatori economici.

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