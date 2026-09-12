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Amenzi de aproape 4 milioane de lei pentru operatorii economici. Ce nereguli a găsit ANPC

Inspectorii ANPC au retras de la vânzare produse neconforme sau expirate / sursă foto: ANPC

Inspectorii ANPC au retras de la vânzare produse neconforme sau expirate / sursă foto: ANPC

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat12 sept. 2026, 10:50
Actualizat12 sept. 2026, 10:52

În această săpămână, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a verificat peste 1.600 de operatori economici la nivel național. În urma neregulilor constatate, s-au aplicat mai multe sancțiuni, inclusiv sistarea activității pentru opt operatori economici.

În total, inspectorii ANPC au aplicat amenzi în valoare de aproape 4 milioane de lei și au retras de la comercializare produse neconforme în valoare de peste 115.000 de lei.

”În perioada 7 - 11 septembrie 2026, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a desfăşurat acţiuni de control la peste 1.600 de operatori economici la nivel naţional, pentru verificarea siguranţei produselor comercializate, a respectării legislaţiei specifice domeniului alimentar şi a condiţiilor de prestare a serviciilor. În urma verificărilor efectuate, comisarii ANPC au constatat multiple neconformităţi”, se arată într-un comunicat de presă transmis, sâmbătă, de ANPC.

În urma verificărilor, au fost aplicate 1.102 amenzi contravenţionale, dar şi 606 avertismente.

Produse neconforme sau expirate găsite la vânzare

S-a mai dispus oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de 2.550.000 lei, dar şi oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficienţelor pentru opt operatori economici.

Principalele nereguli constatate au fost:

· deficienţe privind traducerea în limba română a etichetei ataşate

· lipsa avertismentelor

· lipsa menţiunilor privind compoziţia fibroasă a produsului

· deficienţe privind mentiunile pe etichetă a producătorului/distribuitorului

· comercializarea unor produse depreciate calitativ

· comercializarea unor produse neconforme sau expirate

· prestarea serviciilor în spaţii neautorizate sau care nu respectă condiţiile legale de funcţionare

· agregate neigienizate corespunzător, cu urme de rugină

· paviment deteriorat.

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