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Social· 2 min citire
Amenzi de aproape 4 milioane de lei pentru operatorii economici. Ce nereguli a găsit ANPC
Inspectorii ANPC au retras de la vânzare produse neconforme sau expirate / sursă foto: ANPC
Publicat12 sept. 2026, 10:50
Actualizat12 sept. 2026, 10:52
În această săpămână, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a verificat peste 1.600 de operatori economici la nivel național. În urma neregulilor constatate, s-au aplicat mai multe sancțiuni, inclusiv sistarea activității pentru opt operatori economici.
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