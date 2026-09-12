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Greva generală bate la ușa Portului Constanța. Protest la Oil Terminal, pe 17 septembrie

Grevă Oil Terminal

Grevă Oil Terminal

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat12 sept. 2026, 10:30
Actualizat12 sept. 2026, 10:31
SursăRealitatea PLUS

Se anunță grevă generală în Portul Constanța! Angajații principalei platforme care asigură intrarea în ţară a produselor petroliere anunţă declanşarea protestelor. Totul după eşecul negocierilor privind o majorare salarială de 6,5%.

Negocierile pentru o majorare salarială de 6,5% au eșuat, motiv pentru care joi va avea loc o grevă de avertisment de două ore, iar pe 17 septembrie sindicatul va declanșa greva generală.

Oil Terminal din Portul Constanța este principala poartă de intrare a produselor petroliere de import în România, pe aici trecând aproximativ 60% din întreaga activitate de acest tip. Liderul sindical Nicu Andron spune că, fiind parte din sistemul energetic național, o treime din activitate va continua, dar urmările economice ar putea fi unele foarte grave.

Tribunalul Constanța a respins cererea conducerii de a bloca acțiunile de protest și a decis că protestele sunt legale. Decizia poate fi contestată în 10 zile, dar situația rămâne pentru moment încordată.

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