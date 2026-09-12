Advertising
Advertising
Social· 1 min citire
Țara speculei! Inflația scade, dar traiul se scumpește: noi creșteri de prețuri
Creștere prețuri/ Profimedia
Publicat12 sept. 2026, 07:39
SursăRealitatea PLUS
Praf în ochi pentru româi! Inflația a scăzut până la 6,2%, însă prețurile continuă să crească alarmant și nimeni nu răspunde. Carburanții se scumpesc zilnic, serviciile, alimentele, la fel și facturile. Benzina a înregistrat un nou record și e mai scumpă cu aproximativ 26%, asta în timp ce motorina s-a scumpit cu, atenție, 36 la sută! Cel mai mult ajungem să plătim zilnic pentru alimentele esențiale: pâine, ouă, lactate și legume.
Citește și
- 07:27O femeie de 67 de ani, la un pas de înec după ce a ignorat steagul roșu: operațiune de salvare contracronometru VIDEO
- 22:58Fake news cu un document prezentat drept o decizie a premierului, distribuit pe rețelele sociale. Autoritățile vin cu clarificări
- 20:05MApN anunță că a recuperat mai multe fragmente de dronă din Marea Neagră. Unele aveau încărcătură explozivă
- 18:06Ce i-ar putea convinge pe tineri să lase telefonul din mână. Cercetătorii cred că au găsit o metodă
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News