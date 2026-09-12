Țara speculei! Inflația scade, dar traiul se scumpește: noi creșteri de prețuri

Publicat 12 sept. 2026, 07:39 Sursă Realitatea PLUS

Praf în ochi pentru româi! Inflația a scăzut până la 6,2%, însă prețurile continuă să crească alarmant și nimeni nu răspunde. Carburanții se scumpesc zilnic, serviciile, alimentele, la fel și facturile. Benzina a înregistrat un nou record și e mai scumpă cu aproximativ 26%, asta în timp ce motorina s-a scumpit cu, atenție, 36 la sută! Cel mai mult ajungem să plătim zilnic pentru alimentele esențiale: pâine, ouă, lactate și legume.

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