Realitatea.NET
Social· 1 min citire

Țara speculei! Inflația scade, dar traiul se scumpește: noi creșteri de prețuri

Creștere prețuri/ Profimedia

Creștere prețuri/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat12 sept. 2026, 07:39
SursăRealitatea PLUS

Praf în ochi pentru româi! Inflația a scăzut până la 6,2%, însă prețurile continuă să crească alarmant și nimeni nu răspunde. Carburanții se scumpesc zilnic, serviciile, alimentele, la fel și facturile. Benzina a înregistrat un nou record și e mai scumpă cu aproximativ 26%, asta în timp ce motorina s-a scumpit cu, atenție, 36 la sută! Cel mai mult ajungem să plătim zilnic pentru alimentele esențiale: pâine, ouă, lactate și legume.

Citește și Inflația se prăbușește la 6,2%! Ce arată ultimele date ale INS

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

inflatiescumpiri alimentescumpiri serviciicrestere preturi

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe