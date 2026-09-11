ANSVSA a trimis la Bruxelles planul pentru reluarea exporturilor de oi și capre. Vaccinare diferențiată și 1,3 milioane de doze

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a transmis vineri Comisiei Europene planul de măsuri prin care România urmărește reluarea, în condiții de siguranță, a exporturilor de ovine și caprine. Documentul include reguli de biosecuritate, monitorizare, regionalizare și o strategie de vaccinare stabilită în funcție de riscul epidemiologic.
Potrivit instituției, vaccinarea va fi aplicată diferit în Dobrogea față de restul țării, pentru a limita efectele asupra comerțului cu animale, carcase, lapte pasteurizat și produse lactate procesate termic.
Vaccinare completă în Tulcea și Constanța
Planul propus de ANSVSA are la bază o analiză a zonelor cu risc epidemiologic și a fost realizat cu implicarea specialiștilor în epidemiologie veterinară, precum și în urma consultărilor cu organizațiile crescătorilor.
În județele Tulcea și Constanța ar urma să fie introdusă o schemă completă de vaccinare, care să acopere atât Pesta Micilor Rumegătoare (PMR), cât și Variola Ovină și Caprină (VOC).
În această zonă, exporturile ar putea fi realizate numai către state din afara Uniunii Europene care acceptă importuri din teritorii în care sunt aplicate programe de vaccinare. Ar fi vizate exporturile de animale vii și carcase, în baza condițiilor sanitare veterinare convenite cu țările de destinație.
„Propunem administrarea diferențiată a vaccinurilor pe care le putem obține gratuit de la Comisia Europeană, astfel încât să deblocăm exporturile și să protejăm producătorii de orice fel de interdicție la export de carcase sau produse din lapte”, a declarat președintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu.
Cum se va face vaccinarea în restul României
Pentru restul teritoriului național, autoritățile propun administrarea vaccinului doar împotriva Variolei Ovine și Caprine. Prin această delimitare, ANSVSA urmărește menținerea posibilității de comercializare și export pentru mai multe categorii de produse provenite de la ovine și caprine.
Conform strategiei prezentate, măsura ar permite reluarea exporturilor de:
Exporturile ar urma să fie realizate atât către statele membre ale Uniunii Europene, cât și către piețe din afara blocului comunitar, pe baza certificatelor sanitare veterinare acceptate de autoritățile competente.
ANSVSA susține că nu au fost raportate focare noi de Pesta Micilor Rumegătoare în ultimele săptămâni. Instituția consideră că respectarea calendarului de vaccinare și a măsurilor de supraveghere poate accelera revenirea la un regim normal de export.
1,3 milioane de doze de vaccin, oferite de Comisia Europeană
Pentru punerea rapidă în aplicare a planului, Comisia Europeană ar urma să ofere României, fără costuri, 1,3 milioane de doze de vaccin.
Din acest total:
Noul plan conține, de asemenea, proceduri stricte privind controlul mișcărilor de animale, trasabilitatea și regionalizarea. Documentul a fost revizuit după discuțiile tehnice purtate de delegația României cu reprezentanții Direcției Generale Sănătate și Siguranță Alimentară din cadrul Comisiei Europene.
La întâlnirea de la Bruxelles, desfășurată pe 4 septembrie, au participat viceprim-ministrul și ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, precum și președintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu.
Certificări pentru export către cinci state
În paralel cu negocierile europene, ANSVSA anunță că a încheiat discuțiile cu autoritățile veterinare din Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Kuweit și Libia. Au fost aprobate modele actualizate de certificate sanitare veterinare necesare pentru reluarea livrărilor de ovine către aceste piețe.
O delegație din Libia este așteptată în România în octombrie, când ar urma să fie clarificate și aspectele logistice pentru exporturile de animale.
Președintele ANSVSA va prezenta planul și în cadrul reuniunii șefilor serviciilor veterinare din Uniunea Europeană, programată în perioada 14-17 septembrie, la Kilkenny, în Irlanda. Autoritățile române speră ca măsurile propuse să contribuie la devansarea termenului estimat pentru reluarea exporturilor.
„Putem ieși din această situație epidemiologică și am încredere că vom relua exporturile în curând, poate chiar înainte de termenele estimate inițial. Avem însă nevoie de un efort cu adevărat național, coordonat și onest”, a transmis Alexandru Nicolae Bociu.