ANSVSA a trimis la Bruxelles planul pentru reluarea exporturilor de oi și capre. Vaccinare diferențiată și 1,3 milioane de doze

Scris de Darius Stănescu Publicat: 11 sept. 2026, 14:46

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a transmis vineri Comisiei Europene planul de măsuri prin care România urmărește reluarea, în condiții de siguranță, a exporturilor de ovine și caprine. Documentul include reguli de biosecuritate, monitorizare, regionalizare și o strategie de vaccinare stabilită în funcție de riscul epidemiologic.

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