Nestlé anunță scumpiri și schimbări de rețetă, pe fondul presiunilor provocate de conflictul din Orientul Mijlociu

Nestlé, cel mai mare producător mondial de alimente ambalate, pregătește măsuri pentru a face față noilor presiuni asupra costurilor. Compania elvețiană poate majora prețurile, poate adapta rețetele unor produse și ar putea renunța la articolele pentru care clienții nu acceptă să plătească mai mult.
Deciziile sunt analizate în contextul scumpirilor la energie, transport și materii prime, generate de efectele conflictului din Orientul Mijlociu asupra lanțurilor globale de aprovizionare.
CEO-ul Nestlé, Philipp Navratil, a declarat pentru Reuters că impactul direct al războiului asupra vânzărilor companiei a fost, până acum, limitat. Cu toate acestea, tensiunile geopolitice contribuie la creșterea cheltuielilor suportate de furnizori, iar aceste presiuni se pot transmite ulterior către industria alimentară.
„Vor exista însă consecințe directe în ceea ce privește inflația produselor pe care le cumpărăm și costurile materiilor prime”, a transmis Philipp Navratil.
Orientul Mijlociu are o pondere mică în vânzările Nestlé
Regiunea Orientului Mijlociu reprezintă aproximativ 2%-3% din veniturile totale ale grupului. Nestlé are vânzări anuale de circa 90 de miliarde de franci elvețieni, echivalentul a aproximativ 111 miliarde de dolari.
Astfel, compania nu este expusă masiv prin vânzările directe din zonă, însă poate fi afectată indirect de consecințele economice ale conflictului: combustibili mai scumpi, costuri logistice mai mari și presiune asupra materiilor prime utilizate în producția alimentară.
Nestlé are în portofoliu peste 2.000 de mărci, inclusiv Nescafé, Maggi și KitKat. Pentru grup, problema nu este doar absorbirea costurilor suplimentare, ci și găsirea unui echilibru între păstrarea marjelor și menținerea unor prețuri acceptabile pentru consumatori.
FAO avertizează asupra unui nou val de inflație alimentară
Anunțul vine într-un moment în care prețurile alimentelor dau semne de creștere la nivel global. Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură, FAO, a avertizat că economia mondială ar putea intra într-o nouă etapă de inflație alimentară.
Indicele FAO al prețurilor alimentelor a urcat la 131,1 puncte în iulie, de la 130,3 puncte în iunie. Nivelul este cel mai ridicat din ianuarie 2023.
Indicele urmărește lunar evoluția prețurilor internaționale pentru mai multe categorii importante de produse alimentare. O creștere susținută a acestuia poate semnala costuri mai mari pentru companii, comercianți și, în cele din urmă, pentru consumatorii care cumpără produse de bază sau alimente procesate.
Produsele care nu suportă scumpiri pot fi eliminate
Philipp Navratil a indicat că Nestlé nu va aplica aceeași strategie pentru toate brandurile și toate produsele. În anumite cazuri, compania ar putea ajusta ingredientele sau ambalajele pentru a controla costurile. În alte situații, grupul ar putea decide să scoată din ofertă produsele pentru care piața nu acceptă un preț mai mare.
Această abordare face parte dintr-un proces mai amplu de simplificare a portofoliului. Nestlé urmărește să se concentreze mai mult pe mărcile considerate strategice și să reducă expunerea la segmentele cu rezultate mai slabe sau cu perspective limitate de creștere.
Compania a vândut recent o participație din divizia de apă îmbuteliată și se retrage, totodată, din segmentul vitaminelor. Șeful grupului a subliniat însă că strategia nu este exclusiv una de vânzare a activelor.
„Asta nu înseamnă că Nestlé doar vinde active. Suntem, ca întotdeauna, deschiși și la achiziții care sunt importante strategic”, a declarat Navratil.
Discuții despre zahăr, sare și grăsimi
CEO-ul Nestlé a comentat și dezbaterea din India privind posibila introducere a unor avertismente frontale pe ambalajele alimentelor cu conținut ridicat de zahăr, sare și grăsimi.
Navratil susține că producătorii ar trebui consultați înainte de stabilirea regulilor. Potrivit acestuia, Nestlé a redus deja cu mii de tone cantitățile de zahăr, sare și grăsimi din produsele sale, însă un eventual sistem de etichetare trebuie construit astfel încât să țină cont și de dimensiunea porțiilor.
Pentru consumatori, schimbările anunțate de Nestlé pot însemna prețuri mai mari la unele produse, ajustări ale rețetelor sau dispariția unor articole de pe rafturi. Deciziile finale vor depinde de evoluția costurilor globale și de cât de mult sunt dispuși clienții să plătească pentru brandurile companiei.