Nestlé anunță scumpiri și schimbări de rețetă, pe fondul presiunilor provocate de conflictul din Orientul Mijlociu

Scris de Darius Stănescu Publicat: 11 sept. 2026, 09:47

Nestlé, cel mai mare producător mondial de alimente ambalate, pregătește măsuri pentru a face față noilor presiuni asupra costurilor. Compania elvețiană poate majora prețurile, poate adapta rețetele unor produse și ar putea renunța la articolele pentru care clienții nu acceptă să plătească mai mult.

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