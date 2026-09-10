Metrorex anunță posibile intervale mai mari între trenuri. Aglomerația și reviziile pot afecta circulația

Călătorii care folosesc metroul din București ar putea întâmpina, în anumite intervale ale zilei, timpi de așteptare mai mari între trenuri decât cei prevăzuți în programul oficial. Metrorex spune că situația este influențată de creșterea fluxului de pasageri, dar și de incidente sau probleme tehnice care pot apărea în circulație.
Compania precizează că efectele sunt deja mai vizibile după revenirea elevilor la școală, perioadă în care numărul de călători a crescut semnificativ, în special la orele de vârf.
Trenuri Bombardier, introduse pe Magistrala 2
Pentru a menține circulația pe Magistrala 2, Metrorex a pus în circulație garnituri Bombardier care înlocuiesc temporar trenurile CAF trimise la revizii programate.
Reprezentanții companiei subliniază că aceste verificări tehnice nu pot fi amânate sau devansate, deoarece sunt realizate după reguli de siguranță și standarde stabilite de producătorii trenurilor și de autoritățile din domeniu.
Magistrala 2 este una dintre cele mai aglomerate rute din rețeaua de metrou bucureșteană, făcând legătura între Berceni și Pipera. Din acest motiv, orice modificare a capacității de transport sau incident în trafic poate fi resimțită rapid de un număr mare de pasageri.
De ce pot întârzia trenurile de metrou
Metrorex arată că programul de circulație poate fi afectat de mai multe situații apărute pe parcursul zilei. Printre acestea se numără:
supraaglomerarea din stații și din trenuri;
defecțiunile tehnice;
intervențiile provocate de urgențe medicale;
alte situații care nu țin direct de activitatea operatorului de transport.
În aceste condiții, distanța de timp dintre două trenuri poate crește punctual, chiar dacă circulația este planificată după grafice aprobate anterior.
Intervalele dintre garnituri se schimbă de la caz la caz
Metrorex precizează că nu există o modificare fixă, valabilă permanent, a timpilor de așteptare. Intervalele sunt ajustate în funcție de situația din rețea, de fluxul de pasageri și de eventualele incidente care apar în timpul exploatării.
Compania susține că urmărește permanent circulația trenurilor și intervine atunci când este necesar pentru a adapta capacitatea de transport. Obiectivul este reducerea timpului dintre garnituri și păstrarea unui serviciu cât mai regulat, în limitele impuse de siguranța circulației.