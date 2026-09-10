Metrorex anunță posibile intervale mai mari între trenuri. Aglomerația și reviziile pot afecta circulația

Scris de Darius Stănescu Publicat: 10 sept. 2026, 19:10

Călătorii care folosesc metroul din București ar putea întâmpina, în anumite intervale ale zilei, timpi de așteptare mai mari între trenuri decât cei prevăzuți în programul oficial. Metrorex spune că situația este influențată de creșterea fluxului de pasageri, dar și de incidente sau probleme tehnice care pot apărea în circulație.

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