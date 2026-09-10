Muzeul Comunismului se deschide în România în octombrie. Unde va putea fi vizitat și ce ascunde colecția

Muzeul Comunismului din Sfântu Gheorghe va fi inaugurat în luna octombrie, după ce lucrările la noua instituție culturală au fost finalizate în termenul stabilit prin proiect. Primarul municipiului, Antal Arpad, spune că muzeul este „unic la nivel național” și promite o experiență care îi va surprinde pe vizitatori.
Proiectul a fost realizat cu fonduri de aproape 12 milioane de euro și beneficiază de cofinanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Pentru funcționarea muzeului au fost create nouă locuri de muncă, iar interesul pentru posturile disponibile a fost ridicat, peste 100 de persoane participând la concursurile de angajare.
Inaugurarea oficială va avea loc în octombrie
Primarul Antal Arpad a anunțat, joi, în cadrul unei conferințe de presă, că lucrările la Muzeul Comunismului din Sfântu Gheorghe au fost încheiate la termen. Proiectul prevedea finalizarea investiției până la 31 august, iar autoritățile locale susțin că această condiție a fost respectată.
Edilul a precizat că și echipa care va lucra în cadrul muzeului a fost deja formată, fiind ocupate cele nouă posturi create pentru noua instituție culturală. Pentru aceste locuri de muncă au candidat 101 persoane.
„S-a finalizat muzeul. Așa cum prevede PNRR-ul, până la 31 august a fost finalizat. S-au angajat colegii care vor lucra acolo, nouă locuri de muncă au fost create acolo (...) Au fost 101 candidați (...) Vă spun eu, este ceva fantastic. În octombrie va fi deschiderea, inaugurarea oficială (...) Deci, o să vă fascineze. E ceva absolut unic la nivel național”, a declarat primarul Antal Arpad.
Elevii vor putea vizita gratuit muzeul înainte de inaugurare
Deși inaugurarea oficială este programată pentru luna octombrie, autoritățile locale au pregătit și o posibilitate de vizitare înaintea evenimentului oficial.
Antal Arpad a precizat că elevii vor avea acces gratuit la expoziții până la momentul inaugurării. Astfel, aceștia vor putea vedea colecțiile și spațiile muzeului înainte ca noua instituție culturală să fie deschisă oficial.
Muzeul a fost amenajat într-o fostă magazie de tutun
Muzeul Comunismului „Steaua Roșie” funcționează într-un spațiu cu o istorie industrială aparte. Instituția a fost amenajată în fosta magazie de tutun a Fabricii de Țigarete din Sfântu Gheorghe.
Suprafața pusă la dispoziția muzeului este de aproximativ 3.000 de metri pătrați, ceea ce permite prezentarea unei colecții ample dedicate perioadei comuniste.
Noua instituție culturală a fost concepută pentru a prezenta perioada comunistă din Europa Centrală și de Est, cu un accent special asupra României. Expoziția urmărește atât evenimentele care au marcat istoria țării, cât și modul în care perioada comunistă s-a reflectat la nivel local, în Sfântu Gheorghe.
Investiția se apropie de 12 milioane de euro
Realizarea Muzeului Comunismului din Sfântu Gheorghe face parte dintr-un proiect cu o valoare de aproape 12 milioane de euro. Investiția este cofinanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență, iar termenul de finalizare a lucrărilor a fost stabilit pentru 31 august.
Spațiul rezultat este destinat unei instituții culturale care își propune să păstreze și să prezinte obiecte reprezentative pentru perioada 1948-1989.
Pentru alcătuirea colecției, autoritățile locale au lansat o campanie publică prin care locuitorii au fost invitați să doneze obiecte care au aparținut perioadei comuniste.
Peste 160 de persoane au donat obiecte
Campania de colectare a contribuit la formarea unei colecții care include obiecte provenite de la persoane care au păstrat în casele lor diverse lucruri din perioada 1948-1989.
Vary O. Peter, persoana care s-a ocupat de colectarea obiectelor, a declarat pentru Agerpres că peste 160 de persoane au făcut donații pentru muzeu.
Printre obiectele adunate se află piese de mobilier, aparate radio, cărți și reviste, aparate foto, casetofoane și mașini de cusut. Colecția include, de asemenea, obiecte de uz casnic, insigne și decorații.
Diversitatea obiectelor donate urmărește să redea cât mai multe aspecte ale vieții cotidiene din perioada comunistă, de la obiectele folosite în gospodărie până la aparate și materiale care reflectă modul în care oamenii se informau, comunicau sau își petreceau timpul.
Un aparat de supraveghere ascuns într-un pachet de țigări, printre piesele speciale
Colecția Muzeului Comunismului „Steaua Roșie” conține și câteva obiecte neobișnuite, care ies din tiparul pieselor întâlnite în mod obișnuit într-o expoziție despre viața cotidiană.
Una dintre cele mai neobișnuite piese este un aparat de supraveghere ascuns într-un pachet de țigări. Obiectul face parte din colecția adunată pentru muzeu și ilustrează una dintre dimensiunile mai puțin vizibile ale perioadei comuniste.
Printre obiectele ajunse în colecție se află și o ladă cu conserve fabricate în anul 1987. Un alt obiect aparte este un seif descoperit chiar în clădirea fostei Fabrici de Țigarete din Sfântu Gheorghe.
Aceste piese se alătură mobilierului, aparatelor electronice, publicațiilor, obiectelor de uz casnic și celorlalte donații strânse de la cele peste 160 de persoane care au contribuit la realizarea colecției.