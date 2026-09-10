Muzeul Comunismului se deschide în România în octombrie. Unde va putea fi vizitat și ce ascunde colecția

Publicat 10 sept. 2026, 17:18 Actualizat 10 sept. 2026, 17:22 Sursă Agerpres

Muzeul Comunismului din Sfântu Gheorghe va fi inaugurat în luna octombrie, după ce lucrările la noua instituție culturală au fost finalizate în termenul stabilit prin proiect. Primarul municipiului, Antal Arpad, spune că muzeul este „unic la nivel național” și promite o experiență care îi va surprinde pe vizitatori.

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