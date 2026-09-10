Dosarul Fănel Bogos. Președintele CJ Vaslui Ciprian Trifan a ajuns la DNA Iași! Întâlnirea din biroul său, în atenția procurorilor

Publicat 10 sept. 2026, 07:23 Actualizat 10 sept. 2026, 08:54 Sursă Realitatea PLUS

Ciprian Trifan, unul dintre martori cheie în dosarul mitei din biroul premierului, a ajuns la sediul DNA Iași, joi dimineață. Înainte de audieri, președintele Consiliului Județean Vaslui a declarat că afaceristul Fănel Bogos s-a întâlnit cu Barbu în biroul său. De altfel, se pregătește prelungirea controlului judiciar pentru omul de afaceri din Vaslui și Constantin Hant cat și alți inculpați din dosar. Între timp, se pregătește audierea lui Ilie Bolojan.

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