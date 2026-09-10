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Politica· 2 min citire
Dosarul Fănel Bogos. Președintele CJ Vaslui Ciprian Trifan a ajuns la DNA Iași! Întâlnirea din biroul său, în atenția procurorilor
Ilie Bolojan și Fănel Bogos
Publicat10 sept. 2026, 07:23
Actualizat10 sept. 2026, 08:54
SursăRealitatea PLUS
Ciprian Trifan, unul dintre martori cheie în dosarul mitei din biroul premierului, a ajuns la sediul DNA Iași, joi dimineață. Înainte de audieri, președintele Consiliului Județean Vaslui a declarat că afaceristul Fănel Bogos s-a întâlnit cu Barbu în biroul său. De altfel, se pregătește prelungirea controlului judiciar pentru omul de afaceri din Vaslui și Constantin Hant cat și alți inculpați din dosar. Între timp, se pregătește audierea lui Ilie Bolojan.
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