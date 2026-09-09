Camera Deputaților începe analiza proiectelor pentru reducerea numărului de parlamentari la 300

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 9 sept. 2026, 16:22

Camera Deputaților începe analiza proiectelor pentru reducerea numărului de parlamentari, după ce Biroul permanent a acceptat constituirea unui grup de lucru care să examineze cele două propuneri aflate deja în dezbatere. Demersul vine în contextul presiunilor politice pentru aplicarea rezultatului referendumului din 2009 și pentru stabilirea unui cadru unitar privind reducerea parlamentarilor la 300.

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