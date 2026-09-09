Nicoleta Pauliuc (PNL) propune nouă amendamente pentru limitarea mandatelor șefilor SRI, SIE și ai altor structuri de securitate

Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc a anunțat, într-o postare publicată pe rețelele de socializare, că va depune nouă amendamente la proiectul de lege privind limitarea mandatelor șefilor serviciilor și structurilor cu atribuții în domeniul securității naționale. Parlamentarul liberal susține că măsura limitării mandatelor este necesară, însă atrage atenția că o astfel de lege trebuie să reglementeze, pe lângă durata funcției, și modul de numire, evaluare, raportare și încetare a mandatelor conducerilor vizate.
„Am spus că susțin ferm limitarea mandatelor șefilor structurilor vizate și că voi depune amendamente pentru ca regulile privind numirea, durata mandatului, evaluarea, raportarea și încetarea funcției să fie clare, coerente și aplicabile", a scris Pauliuc.
Amendamentele urmează să fie depuse la Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Senat.
Maximum două mandate pentru șefii structurilor vizate
Pentru SRI, SIE, SPP, STS, DGPI și DGIA propun ca aceeași persoană să poată exercita maximum două mandate, consecutive sau nu.
Mandatul să fie de 5 ani, nu de 4, pentru ca durata funcției să nu urmeze mecanic ciclul politic de patru ani și pentru ca regula să limiteze clar numărul total de mandate, nu doar reînnoirea imediată.
Fiecare candidat să vină în fața Parlamentului cu un proiect de management
La audierea parlamentară, candidatul trebuie să prezinte un proiect cu obiective clare, indicatori de rezultat, reforme asumate și termene.
Partea neclasificată a proiectului să fie publică.
Raportare anuală în Parlament pentru toate structurile vizate
Conducătorii structurilor să prezinte anual, în fața comisiilor parlamentare competente, un raport privind activitatea instituției și stadiul obiectivelor asumate.
Partea neclasificată a raportului să fie publică.
Criterii clare pentru cine poate ajunge la conducerea civilă a SRI și SIE
Condiții minime de eligibilitate: experiență profesională relevantă de cel puțin 10 ani, certificat de securitate, audiere parlamentară și susținerea proiectului de management.
Reguli clare pentru încetarea mandatului directorului SIE
Legea actuală nu stabilește o procedură expresă de eliberare din funcție înainte de expirarea mandatului.
Propun ca această procedură să fie prevăzută clar în lege.
Reguli de revocare adaptate fiecărei structuri
SPP, STS, DGPI și DGIA au mecanisme diferite de numire și subordonare.
De aceea, limitarea mandatelor trebuie însoțită de reguli clare privind cine poate dispune eliberarea din funcție, în ce condiții și prin ce procedură.
Pentru directorii structurilor militarizate, mandatul trebuie corelat cu statutul cadrelor militare
Legea trebuie să stabilească limpede ce se întâmplă la expirarea mandatului, la trecerea în rezervă și cu raportul de serviciu al cadrului militar.
Corectarea erorilor juridice și de tehnică legislativă
Regula privind mandatul directorului STS este introdusă, de pildă, într-un articol care reglementează structura organizatorică a instituției, nu conducerea acesteia.
O lege care privește instituții atât de importante trebuie să fie scrisă fără ambiguități și fără norme plasate greșit.
Schimbarea titlului legii și folosirea terminologiei juridice corecte
În legislația românească nu există noțiunea juridică de „servicii secrete”. Legea securității naționale vorbește despre „servicii de informații” și despre „autorități și instituții cu atribuții în domeniul securității naționale”.
În plus, structurile vizate de proiect nu au toate aceeași natură juridică.
Propun ca titlul legii să reflecte corect instituțiile și domeniul pe care îl reglementează.
„Susțin limitarea mandatelor", dar cere o lege completă
În încheierea postării sale, Nicoleta Pauliuc a subliniat că susține principiul limitării mandatelor, dar consideră că acesta nu este suficient pentru o legislație solidă în acest domeniu. „O lege serioasă despre conducerea acestor structuri nu poate spune doar cât timp stă un om în funcție. Trebuie să spună și cum este numit, ce își asumă, cum este evaluat, cui raportează și în ce condiții poate fi schimbat", a mai transmis senatoarea PNL, care a precizat că cele nouă amendamente vor fi depuse la Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Senat.