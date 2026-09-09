Nicoleta Pauliuc (PNL) propune nouă amendamente pentru limitarea mandatelor șefilor SRI, SIE și ai altor structuri de securitate

Scris de Catalina Anghel Publicat: 9 sept. 2026, 16:11

Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc a anunțat, într-o postare publicată pe rețelele de socializare, că va depune nouă amendamente la proiectul de lege privind limitarea mandatelor șefilor serviciilor și structurilor cu atribuții în domeniul securității naționale. Parlamentarul liberal susține că măsura limitării mandatelor este necesară, însă atrage atenția că o astfel de lege trebuie să reglementeze, pe lângă durata funcției, și modul de numire, evaluare, raportare și încetare a mandatelor conducerilor vizate.

Distribuie articolul