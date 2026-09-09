Sorin Roșca Stănescu, despre formarea viitorului guvern: „Singura soluție este introducerea în ecuație a AUR!”

Publicat 9 sept. 2026, 13:39 Actualizat 9 sept. 2026, 13:40 Sursă Realitatea PLUS

Jurnalistul și membrul Clubului de Presă al României - Sorin Roșca Stănescu susține că țara are nevoie de o schimbare radicală de direcție și afirmă că implicarea AUR în ecuația guvernamentală ar putea reprezenta o soluție pentru formarea unei majorități stabile. Într-o intervenție la Realitatea PLUS, acesta a vorbit și despre variantele de premier vehiculate din partea AUR, nominalizându-i pe Gheorghe Piperea și Petrișor Peiu.

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