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Politica· 2 min citire

Sorin Roșca Stănescu, despre formarea viitorului guvern: „Singura soluție este introducerea în ecuație a AUR!”

Sorin Roșca Stănescu

Sorin Roșca Stănescu

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat9 sept. 2026, 13:39
Actualizat9 sept. 2026, 13:40
SursăRealitatea PLUS

Jurnalistul și membrul Clubului de Presă al României - Sorin Roșca Stănescu susține că țara are nevoie de o schimbare radicală de direcție și afirmă că implicarea AUR în ecuația guvernamentală ar putea reprezenta o soluție pentru formarea unei majorități stabile. Într-o intervenție la Realitatea PLUS, acesta a vorbit și despre variantele de premier vehiculate din partea AUR, nominalizându-i pe Gheorghe Piperea și Petrișor Peiu.

Sorin Roșca Stănescu: „Două nume excelente de premier, Piperea și Peiu!”

Sorin Roșca Stănescu a avut o intervenție tranșantă în ceea ce privește situația politică și economică a României. În opinia sa, problema țării nu mai poate fi rezolvată prin utilizarea acelorași formule politice și a acelorași mecanisme care au funcționat până acum.

„România nu este în picaj, ci este gata picată. Nu se mai pune problema unei redresări, ci se pune problema unei decolări a României, dacă acest lucru mai este posibil.

Acest lucru nu se poate întâmpla prin metode vechi, cu mecanisme vechi, cu partide care s-au compromis. Singura soluție este introducerea în ecuație a partidului AUR, care a fost marginalizat în permanență.

O introducere în ecuație a partidului AUR ar fi benefică și pentru AUR, dacă se aliază, conjunctural, desigur, cu PSD, pentru că cumva se apropie de cea mai mare familie europeană, familia socialiștilor europeni și ar putea fi acceptat ca atare, și pentru PSD, care alături de AUR recuperează componenta suveranistă pe care a pierdut-o de mult, uzându-se sau făcând greșeli, sau făcând lucruri și mai grave la putere.

Deci este o șansă. AUR vine cu doi candidați de marcă. Este vorba de Piperea și este vorba de Peiu. Ambii sunt perfect instruiți în domeniul economic, sunt capabili să schimbe din temelii direcția greșită în plan economic în care se îndreaptă România și sunt capabili, dacă sunt susținuți parlamentar, să asigure decolarea de care vorbeam.

Deci este o posibilitate, desigur.

Da, asta este singura soluție în care putem avea un guvern cu o majoritate, care să fie cât de cât stabil și să încerce să asigure decolarea de care vorbeam, pentru că suntem la pământ.”, a declarat Sorin Roșca Stănescu, jurnalist și membru al Clubului de Presă, exclusiv la Realitatea PLUS.

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