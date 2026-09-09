Majorare de peste 1 milion de dolari pentru un premier. Salariul său este de 7 ori mai mare decât al lui Trump

Un premier va primi o majorare salarială de aproximativ 1,1 milioane de dolari pe an, iar venitul său anual va ajunge la circa 2,8 milioane de dolari. Autoritățile spun că salariile ridicate sunt necesare pentru atragerea unor profesioniști bine pregătiți în politică.
Este vorba despre Singapore, unde premierul Lawrence Wong va beneficia de o majorare salarială de 64%. Venitul său anual va crește de la 2,2 milioane de dolari singaporezi, echivalentul a aproximativ 1,7 milioane de dolari americani, la 3,6 milioane de dolari singaporezi, adică aproximativ 2,8 milioane de dolari americani, relatează The Guardian.
Majorarea salariului premierului face parte dintr-o revizuire amplă a sistemului de remunerare a politicienilor din Singapore. Modificările au fost propuse în urma analizei realizate de un comitet independent și vor intra în vigoare la 15 octombrie 2026.
De ce au politicienii din Singapore salarii atât de mari
Autoritățile din Singapore susțin că nivelul ridicat al salariilor este necesar pentru ca sistemul politic să poată atrage persoane cu experiență și competențe importante din sectorul privat.
Unul dintre principalele repere folosite de guvern îl reprezintă veniturile celor mai bine plătiți 1.000 de cetățeni din Singapore. Potrivit principiului aplicat, politicienii trebuie să primească o remunerație competitivă, însă aceasta trebuie să rămână sub nivelul veniturilor pe care le-ar putea obține în sectorul privat.
Guvernul invocă și necesitatea menținerii unui sistem politic integru și a reducerii riscurilor asociate corupției.
Premierul Lawrence Wong a explicat că problema nu se rezumă la nivelul salariilor, ci ține de capacitatea Singapore de a atrage persoane competente în politică și de a menține o conducere de calitate pe termen lung.
Și miniștrii din Singapore vor primi salarii mai mari
Majorarea remunerației nu îl vizează doar pe premierul Lawrence Wong. Și salariile miniștrilor vor fi ajustate.
Salariul de referință pentru un ministru aflat la nivelul de intrare va crește de la 1,1 milioane de dolari singaporezi la 1,8 milioane de dolari singaporezi, echivalentul a aproximativ 1,42 milioane de dolari americani.
Miniștrii aflați deja în funcție nu vor primi însă imediat întreaga sumă prevăzută de noul sistem. Începând cu 15 octombrie, actualii demnitari vor beneficia de o ajustare unică de până la 9%, în funcție de situația fiecăruia, inclusiv de performanță și de momentul ultimei majorări salariale.
Ulterior, creșterile salariale vor fi stabilite în funcție de performanța fiecărui demnitar și de responsabilitățile pe care le are.
Guvernul estimează că, până la finalul actualului mandat, majoritatea miniștrilor aflați la nivelul inferior de salarizare vor ajunge la un venit anual de aproximativ 1,06 milioane de dolari. Miniștrii care vor avea rezultate foarte bune și vor primi responsabilități suplimentare ar putea ajunge la venituri mai mari.
Lawrence Wong va dona banii obținuți din majorarea salarială
Premierul Singapore a anunțat că nu intenționează să păstreze pentru el banii proveniți din majorarea salarială. Lawrence Wong a declarat că va dona întreaga sumă suplimentară către cauze caritabile timp de cinci ani, dacă va rămâne în funcție.
Premierul a precizat că decizia de a dona banii reprezintă o alegere personală.
Salariile politicienilor din Singapore nu au mai fost ajustate de 15 ani. În 2012, remunerațiile miniștrilor au fost reduse cu aproximativ 36%, pe fondul nemulțumirilor publice privind nivelul foarte ridicat al veniturilor acestora.
O analiză realizată în 2017 a recomandat o nouă ajustare, însă guvernul a decis atunci să nu majoreze salariile. Revizuirea programată pentru 2023 a fost, de asemenea, amânată.
Între timp, veniturile din sectorul privat și cele ale funcționarilor publici au crescut, iar autoritățile consideră că salariile politicienilor au rămas în urmă față de nivelurile stabilite de sistemul existent.
Lawrence Wong va câștiga de aproape șapte ori mai mult decât Donald Trump
După aplicarea majorării, premierul Singapore va avea un venit anual de aproximativ 2,8 milioane de dolari americani, o sumă mult mai mare decât salariile oficiale ale altor lideri politici importanți.
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, are un salariu anual de 400.000 de dolari, în timp ce premierul Marii Britanii primește aproximativ 230.000 de dolari pe an, potrivit datelor citate de Reuters.
Astfel, salariul anual al lui Lawrence Wong va fi de aproximativ șapte ori mai mare decât salariul prezidențial al lui Donald Trump.
Prin noua majorare, Singapore își menține poziția printre țările cu cele mai ridicate remunerații acordate liderilor politici, autoritățile susținând că un astfel de sistem este necesar pentru atragerea și păstrarea unor persoane cu experiență și competențe în administrația publică.