Majorare de peste 1 milion de dolari pentru un premier. Salariul său este de 7 ori mai mare decât al lui Trump

Scris de Iulian Budusan Publicat: 9 sept. 2026, 12:57

Un premier va primi o majorare salarială de aproximativ 1,1 milioane de dolari pe an, iar venitul său anual va ajunge la circa 2,8 milioane de dolari. Autoritățile spun că salariile ridicate sunt necesare pentru atragerea unor profesioniști bine pregătiți în politică.

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