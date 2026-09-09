România și Moldova, ținte într-un eventual război al Rusiei

Publicat 9 sept. 2026, 12:11 Sursă Realitatea PLUS

Alertă pentru România! Vladimir Putin ar putea testa NATO chiar în apropierea granițelor țării noastre. Potrivit unei analize a experților internaționali, Rusia ar putea încerca să provoace o confruntare cu Alianța Nord-Atlantică, iar România și Republica Moldova se numără printre zonele vulnerabile. Rusia ar putea începe prin acțiuni hibride, sabotaje, atacuri cibernetice sau incidente limitate, pentru a vedea cât de rapid și cât de unit reacționează NATO.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre razboinatorăzboi rusia-românia