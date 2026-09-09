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România și Moldova, ținte într-un eventual război al Rusiei

Război

Război

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat9 sept. 2026, 12:11
SursăRealitatea PLUS

Alertă pentru România! Vladimir Putin ar putea testa NATO chiar în apropierea granițelor țării noastre. Potrivit unei analize a experților internaționali, Rusia ar putea încerca să provoace o confruntare cu Alianța Nord-Atlantică, iar România și Republica Moldova se numără printre zonele vulnerabile. Rusia ar putea începe prin acțiuni hibride, sabotaje, atacuri cibernetice sau incidente limitate, pentru a vedea cât de rapid și cât de unit reacționează NATO.

Unde și cum ar putea începe Putin războiul contra NATO?

Scenariul lansat de specialiștii internaționali arată posibilitatea unor acțiuni menite să testeze reacția NATO și să creeze presiune asupra flancului estic. Experții au transmis că România este în prima linie, prin poziția strategică și prin granița cu Ucraina.

În același timp, Republica Moldova ar putea deveni o piesă importantă într-un astfel de scenariu. Analiza avertizează că Moscova ar putea încerca să exploateze punctele vulnerabile ale regiunii și să verifice cât de rapid și cât de ferm ar reacționa Occidentul.

Dar lista nu se oprește aici. Statele baltice, Polonia și Germania sunt în alertă. Iar în nordul Europei, Norvegia, Suedia și Finlanda sunt considerate zone strategice, inclusiv din cauza apropierii de bazele militare ruse și a importanței Mării Baltice și a Arcticii.

Potrivit analizei, pericolul nu ar veni neapărat sub forma unei invazii clasice. Rusia ar putea începe prin acțiuni hibride, sabotaje, atacuri cibernetice sau incidente limitate, pentru a vedea cât de rapid și cât de unit reacționează NATO.

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