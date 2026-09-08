SUA ar fi pregătit planul pentru contactul cu extratereștrii. Ce s-a aflat la întâlnirea cu serviciile de informații

Publicat 8 sept. 2026, 22:37 Sursă bild.de, substack.com

Guvernul SUA ar avea pregătit un plan pentru eventualitatea confirmării unei inteligențe non-umane. Informația a fost prezentată membrilor unui consiliu științific american care analizează fenomenele UAP (OZN), însă existența planului nu înseamnă că autoritățile au confirmat viața extraterestră.

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