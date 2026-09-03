A transformat o mașină din 2012 într-o sursă de curent. Cât l-a costat să-și țină casa alimentată

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 sept. 2026, 19:05

O pană majoră de curent provocată de furtuni violente în Indiana l-a determinat pe un proprietar de Chevrolet Cruze să găsească o soluție neobișnuită pentru a-și alimenta locuința. În loc să cumpere un generator, acesta și-a transformat mașina din 2012 într-o sursă de energie și a reușit să mențină în funcțiune mai multe aparate timp de cinci zile.

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