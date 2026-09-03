A transformat o mașină din 2012 într-o sursă de curent. Cât l-a costat să-și țină casa alimentată

O pană majoră de curent provocată de furtuni violente în Indiana l-a determinat pe un proprietar de Chevrolet Cruze să găsească o soluție neobișnuită pentru a-și alimenta locuința. În loc să cumpere un generator, acesta și-a transformat mașina din 2012 într-o sursă de energie și a reușit să mențină în funcțiune mai multe aparate timp de cinci zile.
Chevrolet Cruze a devenit sursă de energie pentru casă
Proprietarul autoturismului este youtuberul Dre Dan, din Valparaiso, Indiana. Experimentul a fost realizat după furtuna din 11 august, care a provocat pagube importante și a lăsat localnici fără energie electrică.
Mașina folosită a fost un Chevrolet Cruze din 2012, echipat cu motor turbo de 1,4 litri și patru cilindri. Pentru a transforma autoturismul într-un generator improvizat, proprietarul a folosit componentele electrice ale mașinii împreună cu un invertor.
Cum a funcționat generatorul improvizat
Alternatorul original al automobilului avea o capacitate de 130 A. Bărbatul a înlocuit bateria standard cu una H7 AGM, mai mare și mai rezistentă, apoi a conectat-o la un invertor cu undă sinusoidală pură.
Invertorul avea o putere nominală de 2.000 W și putea suporta pentru perioade scurte sarcini de până la 4.000 W. Bateria AGM avea și rolul de a absorbi variațiile de consum atunci când aparatele solicitau pentru scurt timp mai multă energie decât putea furniza alternatorul la ralanti.
Motorul mașinii a fost lăsat să funcționeze aproape permanent, iar alternatorul reîncărca bateria în timp ce aceasta furniza energie prin intermediul invertorului.
Ce aparate a reușit să alimenteze
Configurația a fost suficientă pentru a menține în funcțiune mai multe dintre echipamentele esențiale ale locuinței.
Dre Dan susține că a alimentat două frigidere de dimensiuni normale, un congelator vertical, un televizor și sistemul de iluminat. Energia a fost folosită și pentru echipamentele de birou, printre care un laptop, un monitor și o imprimantă.
Potrivit publicației The Drive, soluția a permis funcționarea acestor dispozitive pe durata celor cinci zile în care locuința a fost afectată de pana de curent.
Mașina a consumat aproape 100 de litri de benzină
Pentru ca sistemul să funcționeze, automobilul a trebuit să rămână pornit aproape non-stop. Singurele opriri au fost necesare pentru alimentarea cu combustibil.
Dre Dan a estimat consumul la aproximativ 0,22 galoane americane pe oră, echivalentul a circa 0,83 litri de benzină pe oră la ralanti.
În cele 120 de ore ale experimentului, calculul ajunge la aproximativ 26,4 galoane, adică puțin sub 100 de litri de combustibil.
Cât a costat alimentarea casei
Youtuberul a calculat costul combustibilului folosind un preț de aproximativ 3,98 dolari pentru un galon de benzină.
La consumul estimat pentru cele cinci zile, factura pentru combustibil s-a ridicat la aproximativ 105 dolari.
Soluția a permis astfel alimentarea locuinței fără utilizarea unui generator convențional, folosind un autoturism vechi, bateria AGM, alternatorul de fabrică și invertorul de 2.000 W.