Proteste masive în Spania pe fondul crizei din Ceuta

Publicat 3 sept. 2026, 18:24 Sursă Realitatea PLUS

Este scandal diplomatic și politic în Spania, unde premierul Pedro Sanchez este acuzat de opoziție că a mușamalizat un raport al poliției care ar incrimina Marocul, în declanșarea crizei migratorii din eclava Ceuta. În timp ce mii de spanioli au ieșit în stradă pentru a striga ”Ceuta nu se vinde!”. Guvernul de la Madrid neagă acuzațiile și încearcă să gestioneze conflictul cu guvernul de la Rabat.

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