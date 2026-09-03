Proteste masive în Spania pe fondul crizei din Ceuta

Este scandal diplomatic și politic în Spania, unde premierul Pedro Sanchez este acuzat de opoziție că a mușamalizat un raport al poliției care ar incrimina Marocul, în declanșarea crizei migratorii din eclava Ceuta. În timp ce mii de spanioli au ieșit în stradă pentru a striga ”Ceuta nu se vinde!”. Guvernul de la Madrid neagă acuzațiile și încearcă să gestioneze conflictul cu guvernul de la Rabat.
Opoziția cere demisia premierului Pedro Sanchez
Potrivit presei spaniole, un raport intern al poliției arată că jandarmii marocani ar fi ajutat direct mii de migranți să treacă pe cale maritimă în enclava spaniolă Ceuta.
Președintele Guvernului Spaniei, Petro Sanchez, a dispus ca 300 de milioane de euro să fie alocate pentru a sprijini companiile, afacerile locale și pentru a ajuta orașul să își revină.
„Prioritatea noastră este să scoatem cât mai repede oamenii de pe străzi, să garantăm o asistență demnă celor care au sosit și să le redăm locuitorilor din Ceuta liniștea pe care o merită.”, a zis Pedro Sanchez, președintele Guvernului Spaniei.
Liderul opoziției spaniole l-a acuzat dur pe premierul Pedro Sanchez că a fost informat de situație dar a mușamalizat totul pentru a proteja alianța cu Marocul. Ministrul de Interne spaniol a cerut explicații directorului Poliției Naționale, care l-a asigurat că raportul nu atribuie Marocului planificarea acestei sosiri în masă.
Acuzații grave de mușamalizare în cazul migranților din Ceuta
Revendicările au mutat criza de la nivel înalt direct în stradă. Zeci de mii de manifestanți au umplut piețele din Ceuta, Madrid, Barcelona și alte orașe.
În paralel, la Ceuta, președintele orașului autonom Juan Jesus Vivas a avertizat că enclava se află în pragul colapsului umanitar.
„Pentru a transmite restului Spaniei că suveranitatea și integritatea teritorială a Spaniei reprezintă un tot unitar, care nu poate fi ciopârțit! În așa fel încât, dacă Ceuta naufragiază, naufragiază Spania!”, a declarat Juan Jesus Vivas, primar-președinte al orașului autonom Ceuta.
Între 70.000 și 80.000 de migranți au intrat de la sfârșitul lunii iulie 2026 într-un flux masiv pe cale maritimă și terestră, dintre aceștia peste 50.000 au fost deja returnați în Maroc, dar au revenit voluntar.