SUA aplică taxe de până la 100% pentru drone. Washingtonul vrea să reducă dependența de China

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 sept. 2026, 13:13

Statele Unite au pus în aplicare, joi, noi taxe vamale pentru importurile de drone și anumite componente utilizate la fabricarea acestora. Pentru o parte dintre produse, nivelul tarifelor ajunge la 100%, în contextul în care administrația de la Washington încearcă să dezvolte producția internă și să limiteze dependența de furnizorii chinezi.

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