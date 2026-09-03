SUA aplică taxe de până la 100% pentru drone. Washingtonul vrea să reducă dependența de China

Statele Unite au pus în aplicare, joi, noi taxe vamale pentru importurile de drone și anumite componente utilizate la fabricarea acestora. Pentru o parte dintre produse, nivelul tarifelor ajunge la 100%, în contextul în care administrația de la Washington încearcă să dezvolte producția internă și să limiteze dependența de furnizorii chinezi.
Măsura a fost stabilită printr-un ordin semnat în august de președintele Donald Trump. Casa Albă a invocat riscuri de securitate națională asociate importurilor de drone, într-un sector considerat tot mai important pentru apărare, supraveghere și protecția infrastructurilor esențiale.
Noile tarife vizează dronele cu masa maximă la decolare de peste 25 de kilograme, dar și anumite modele echipate cu camere de termoviziune sau cu sisteme de andocare. Aceste produse vor fi taxate cu până la 100% la intrarea pe piața americană.
Taxe vamale de până la 100% pentru dronele importate în SUA
Autoritățile americane susțin că măsura are și rolul de a întări lanțurile locale de producție și aprovizionare. Tema a devenit mai sensibilă în ultimii ani, inclusiv pe fondul războiului din Ucraina, unde dronele s-au dovedit decisive în operațiunile militare, recunoaștere și lovituri la distanță.
Washingtonul avertizează că utilizarea pe scară largă a dronelor și pieselor produse în China ar putea crea vulnerabilități pentru forțele armate și infrastructura critică a SUA. Oficialii invocă posibile riscuri de întrerupere a furnizării, colectare de date și pierdere a avantajului tehnologic în eventuale conflicte.
Unele componente considerate mai puțin sensibile vor fi, la rândul lor, vizate de taxe vamale. Pentru acestea, noile prevederi sunt programate să intre în vigoare la 9 februarie anul viitor.
China contestă decizia Washingtonului
Beijingul a criticat decizia la scurt timp după anunțul făcut de administrația americană. Ministerul chinez al Comerțului a cerut retragerea tarifelor și a acuzat Washingtonul că afectează concurența pe piața internațională.
Un reprezentant al instituției a transmis că noile taxe pot perturba lanțul global de furnizare a dronelor și pot deteriora condițiile unei piețe corecte și competitive. China a anunțat că se opune ferm inițiativei.
DJI, liderul pieței globale de drone, vizat indirect de măsură
Miza este semnificativă, având în vedere poziția dominantă a companiei chineze DJI. Fondat în 2006, producătorul controlează peste două treimi din piața mondială a dronelor, potrivit mai multor analize din industrie.
DJI se află din 2022 pe o listă americană a firmelor chineze suspectate de legături cu armata chineză. Companiile incluse pe această listă se confruntă cu restricții privind accesul la anumite tehnologii din SUA, iar DJI a contestat oficial decizia.
Noile tarife pentru sectorul dronelor se adaugă unei serii mai ample de măsuri comerciale adoptate de administrația Trump. În iulie, SUA au introdus taxe pentru produse provenite din peste 80 de state, cu niveluri cuprinse între 10% și 12,5%, înlocuind tariful global anterior de 10%.