Donald Trump, reacție dură după revenirea lui Harry și Meghan în Marea Britanie: „Nu i-aș fi primit înapoi”

Președintele SUA, Donald Trump, a comentat revenirea prințului Harry și a lui Meghan Markle în Marea Britanie, spunând că nu a privit niciodată cu simpatie modul în care cei doi s-au raportat la familia regală britanică.
Întrebat despre familia Sussex, miercuri, 2 septembrie 2026, după o conferință de presă dedicată industriei turismului, Trump a declarat că este „bucuros” de întoarcerea lor în Regatul Unit, potrivit The Guardian.
Ce a spus Trump despre relația cu regina Elisabeta a II-a și regele Charles
„Nu eram un fan al lor”, le-a spus liderul de la Casa Albă jurnaliștilor.
Donald Trump a vorbit, în același context, și despre legăturile pe care susține că le-a avut cu regretata regină Elisabeta a II-a, dar și cu regele Charles al III-lea.
„Am avut o relație foarte bună cu regina. Am cunoscut-o foarte bine. De asemenea, am avut o relație foarte bună cu regele Charles. Îl știam pe vremea când era prințul Charles și îl cunosc acum ca rege. Îl cunosc de foarte mult timp”, a afirmat Trump.
Trump: Harry și Meghan au dat dovadă de „lipsă de respect”
Președintele american l-a descris pe suveranul britanic drept „un om extraordinar”, însă a criticat dur comportamentul lui Harry și Meghan față de Casa Regală.
„Au tratat familia regală cu foarte multă lipsă de respect. Nu mi-a plăcut deloc. Dacă aș fi fost în locul familiei regale, nu i-aș fi primit înapoi”, a declarat Donald Trump.
Prințul Harry și Meghan Markle ar fi revenit în Marea Britanie pentru o perioadă mai îndelungată, începând din august, după mai mulți ani petrecuți în California. Cei doi și-ar fi stabilit o reședință privată în Regatul Unit, separată de proprietățile familiei regale, dar ar urma să păstreze locuința din Montecito, precum și casa de vacanță din Portugalia.
Relația tensionată dintre Harry, Meghan și familia regală britanică
Surse apropiate familiei Sussex susțin că această formulă le-ar permite să aplice, într-o anumită măsură, modelul „jumătate înăuntru, jumătate în afară”, propus de Harry și Meghan în 2019, înainte de retragerea lor din rolurile de membri activi ai familiei regale.
Harry a revenit în Marea Britanie și în iulie, când a avut o întâlnire cu regele Charles al III-lea. Relația dintre ducele și ducesa de Sussex și restul familiei regale a rămas tensionată după plecarea lor din Regatul Unit, în 2020.
Disputele au fost alimentate ulterior de interviul acordat lui Oprah Winfrey, de seria documentară Netflix Harry & Meghan și de volumul de memorii al prințului Harry, Spare.