Donald Trump, reacție dură după revenirea lui Harry și Meghan în Marea Britanie: „Nu i-aș fi primit înapoi”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 sept. 2026, 09:13

Președintele SUA, Donald Trump, a comentat revenirea prințului Harry și a lui Meghan Markle în Marea Britanie, spunând că nu a privit niciodată cu simpatie modul în care cei doi s-au raportat la familia regală britanică.

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