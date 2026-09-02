Norvegia sechestrează o navă rusească la cererea Ucrainei. ”Vom continua să căutăm active ruseşti în întreaga lume”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 sept. 2026, 23:14

Autoritățile norvegiene au dispus sechestrarea navei ruse de croazieră „Professor Molchanov”, aflată în arhipelagul Svalbard din Oceanul Arctic, la solicitarea companiei ucrainene de stat Naftogaz, a anunțat miercuri grupul energetic, citat de AFP.

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