Rusia își retrage ambasadorul din Marea Britanie. Moscova anunță ce se întâmplă cu relațiile dintre cele două țări

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 aug. 2026, 23:31

Rusia a confirmat încheierea misiunii diplomatice a ambasadorului său în Regatul Unit, Andrei Kelin, care a părăsit postul pe 21 iulie. Moscova susține că relațiile dintre cele două țări au ajuns la un „nivel istoric scăzut”, în timp ce Londra continuă să sprijine Ucraina în războiul cu Rusia.

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