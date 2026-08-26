Rusia își retrage ambasadorul din Marea Britanie. Moscova anunță ce se întâmplă cu relațiile dintre cele două țări

Rusia a confirmat încheierea misiunii diplomatice a ambasadorului său în Regatul Unit, Andrei Kelin, care a părăsit postul pe 21 iulie. Moscova susține că relațiile dintre cele două țări au ajuns la un „nivel istoric scăzut”, în timp ce Londra continuă să sprijine Ucraina în războiul cu Rusia.
Ambasada Rusiei la Londra a confirmat duminică „sfârșitul misiunii diplomatice” a lui Andrei Kelin. Anunțul a venit după ce Sunday Times a relatat că diplomatul rus a fost retras din funcție, iar misiunea diplomatică rusă din Marea Britanie este condusă în prezent de un însărcinat cu afaceri.
Moscova acuză Londra pentru deteriorarea relațiilor
Sunday Times a relatat că Rusia nu a numit deocamdată un succesor pentru Andrei Kelin. Potrivit publicației, plecarea ambasadorului a avut loc pe 21 iulie.
Un purtător de cuvânt al Ambasadei Rusiei la Londra a acuzat guvernul britanic că a ales „calea confruntării” în relația cu Moscova, în special prin sprijinul acordat Ucrainei.
Ulterior, ambasada rusă a confirmat informația prin intermediul unui grup de Telegram, precizând că este vorba despre „încheierea misiunii diplomatice a domnului Keline”.
Reprezentanții Moscovei au făcut însă o precizare în privința nivelului relațiilor diplomatice. „Nimic din comentariile sale furnizate ziarului nu implică faptul că partea rusă intenționează să scadă nivelul relațiilor diplomatice dintre cele două țări”, a transmis ambasada.
În același mesaj, partea rusă a susținut că relațiile dintre Moscova și Londra s-au „deteriorat la un nivel istoric scăzut, în întregime la inițiativa Londrei ” și aceasta „în toate domeniile”.
Marea Britanie continuă sprijinul pentru Ucraina
Regatul Unit se numără printre principalii susținători europeni ai Ucrainei după declanșarea invaziei rusești din 2022.
Londra a mobilizat aproximativ 25 de miliarde de lire sterline, echivalentul a 29 de miliarde de euro, pentru sprijinirea Ucrainei de la începutul invaziei. Din această sumă, aproximativ 16 miliarde de lire sterline reprezintă ajutor militar, potrivit informațiilor citate de Mediafax.
Ministerul britanic de Externe nu a comentat direct plecarea ambasadorului rus atunci când a fost contactat de AFP. Instituția a precizat însă că Londra menține o reprezentare diplomatică la Moscova.
„Continuăm să fim alături de Ucraina, care are dreptul să se apere împotriva invaziei ilegale și neprovocate a Rusiei”, a transmis Ministerul britanic de Externe.
Disputa dintre Moscova și Londra s-a intensificat în ultimele zile
Tensiunile dintre cele două capitale s-au manifestat și prin declarații privind utilizarea dronelor britanice în atacuri asupra unor obiective aflate în interiorul teritoriului rus.
Pe 18 august, Ambasada Rusiei la Londra a avertizat Marea Britanie cu privire la posibile consecințe, după apariția unor informații potrivit cărora forțele ucrainene ar fi folosit drone britanice pentru a lovi ținte aflate în profunzimea teritoriului rus.
În acest context, plecarea lui Andrei Kelin intervine într-o perioadă în care Moscova și Londra au poziții profund diferite în privința războiului din Ucraina și a sprijinului militar britanic acordat Kievului.