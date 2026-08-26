Președintele Iranului îi răspunde lui Trump după planul SUA de a „asfixia economic” țara

Publicat 26 aug. 2026, 17:04 Sursă Agerpres

Președintele Iranului, Massoud Pezeshkian, susține că Statele Unite nu vor reuși să obțină „nimic” prin noua campanie de presiune economică asupra Republicii Islamice. Declarațiile liderului de la Teheran au fost făcute miercuri și au fost preluate de presa locală, citată de AFP, în timp ce negocierile dintre Iran și SUA pentru încheierea războiului se află într-un punct dificil.

Distribuie articolul