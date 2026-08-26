Președintele Iranului îi răspunde lui Trump după planul SUA de a „asfixia economic” țara

Președintele Iranului, Massoud Pezeshkian, susține că Statele Unite nu vor reuși să obțină „nimic” prin noua campanie de presiune economică asupra Republicii Islamice. Declarațiile liderului de la Teheran au fost făcute miercuri și au fost preluate de presa locală, citată de AFP, în timp ce negocierile dintre Iran și SUA pentru încheierea războiului se află într-un punct dificil.
Mesajul transmis de președintele Iranului
Liderul iranian a declarat că noile măsuri economice pregătite de administrația de la Teheran vor împiedica Statele Unite să își atingă obiectivele prin presiunea exercitată asupra Iranului.
„Datorită măsurilor planificate de serviciile economice ale guvernului, Statele Unite nu vor obține nimic din presiunea lor economică în această etapă, așa cum nu au obținut nimic în timpul războiului”, a declarat Pezeshkian, citat de agenția de știri ISNA.
Declarația vine după ce administrația americană a anunțat intensificarea măsurilor economice împotriva Republicii Islamice. Iranul se află deja de mai multe decenii sub sancțiuni severe impuse de Statele Unite, iar oficialii de la Teheran resping efectele pe care noile măsuri americane le-ar putea avea asupra economiei țării.
SUA anunță un plan pentru presiuni economice mai mari
Secretarul Trezoreriei Statelor Unite, Scott Bessent, a prezentat luni un plan prin care Washingtonul urmărește să intensifice presiunea economică asupra Iranului.
Strategia anunțată de oficialul american are ca obiectiv „asfixierea economică” a Iranului și presupune intensificarea amenințărilor cu sancțiuni din partea Statelor Unite.
Washingtonul a transmis, de asemenea, avertismente către țările care nu se alătură campaniei americane de presiune asupra Teheranului.
În replică, oficialii iranieni au respins ideea că noile măsuri ar putea produce efectul urmărit de administrația americană. Poziția acestora este formulată după o perioadă de decenii în care economia Iranului a fost afectată de sancțiuni severe.
Teheranul vorbește despre dialog, dar și despre rezistență
Massoud Pezeshkian a susținut că Iranul nu renunță la varianta negocierilor pentru rezolvarea problemelor cu Statele Unite. În același timp, președintele iranian a precizat că Teheranul va continua să răspundă presiunilor economice.
„Principiul nostru este să înțelegem și să rezolvăm problemele prin dialog și negociere, dar, în același timp, vom rezista presiunilor economice, așa cum am făcut până acum și vom continua să facem”, a adăugat Pezeshkian.
Poziția președintelui iranian este exprimată în condițiile în care discuțiile dintre Teheran și Washington privind încheierea războiului nu au înregistrat progrese suficiente pentru depășirea principalelor probleme aflate pe masa negocierilor.
Strâmtoarea Ormuz rămâne un punct sensibil în negocieri
Una dintre cele mai dificile probleme din negocierile pentru încheierea războiului dintre Iran și Statele Unite este legată de Strâmtoarea Ormuz. Teheranul a închis această importantă rută maritimă, iar traficul prin strâmtoare rămâne în mare parte paralizat.
Blocarea traficului afectează piețele globale de petrol, întrucât Strâmtoarea Ormuz reprezintă o rută strategică pentru transporturile energetice.
Înainte de război, prin această cale navigabilă treceau aproximativ o cincime din exporturile globale de petrol și gaz natural lichefiat.
Iranul solicită navelor care doresc să tranziteze Strâmtoarea Ormuz să obțină o autorizație și să achite taxe de tranzit.