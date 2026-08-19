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Extern· 2 min citire
Putin admite că atacurile ucrainene asupra Rusiei produc pagube. ”Desigur, nu au consecințe grave”
FOTO: Arhivă
Vladimir Putin a recunoscut miercuri că atacurile ucrainene cu drone asupra unor obiective din interiorul Rusiei provoacă pagube, însă a susținut că acestea nu sunt grave și nu au un impact major asupra economiei ruse. Totodată, liderul de la Kremlin a ordonat guvernului să demareze un program pentru reconstrucția depozitelor avariate sau distruse în urma atacurilor, relatează Reuters și EFE.
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