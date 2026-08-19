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Putin admite că atacurile ucrainene asupra Rusiei produc pagube. ”Desigur, nu au consecințe grave”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 aug. 2026, 18:31

Vladimir Putin a recunoscut miercuri că atacurile ucrainene cu drone asupra unor obiective din interiorul Rusiei provoacă pagube, însă a susținut că acestea nu sunt grave și nu au un impact major asupra economiei ruse. Totodată, liderul de la Kremlin a ordonat guvernului să demareze un program pentru reconstrucția depozitelor avariate sau distruse în urma atacurilor, relatează Reuters și EFE.

”Aceste atacuri nu au consecințe grave”

”Desigur, aceste atacuri nu au consecințe grave, nu au avut niciodată și nici nu vor avea vreodată. Dar, fără îndoială, ne aduc prejudicii, asta este evident, iar noi o înțelegem și o recunoaștem deplin”, a spus Putin la o reuniune cu reprezentanți ai mediului de afaceri.

Liderul de la Kremlin a mai susținut că, în pofida războiului cu Ucraina, a sancțiunilor occidentale și „atacurilor teroriste împotriva instalațiilor industriale și infrastructurii” Rusiei, creșterea economică a acesteia se menține pozitivă, în jurul a 1%.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat pe 25 iunie o campanie de atacuri cu drone în profunzimea Rusiei, care vizează cu precădere centre logistice și rafinării rusești. De atunci au fost lovite cel puțin 20 de depozite ale companiei ruse de comerț online Wildberries.

Putin ordonă reconstrucția depozitelor afectate de drone

În aceeași intervenție de miercuri, președintele Rusiei a spus că a ordonat guvernului rus să lanseze un program de reconstrucție a depozitelor avariate sau distruse de dronele ucrainene.

”Este esențial să asigurăm că refacerea facilităților avariate se realizează la un nou nivel tehnologic calitativ”, a indicat acesta.

În acest timp, benzinăriile din capitala rusă Moscova au reimpus limite pentru alimentarea cu combustibil, ca urmare a crizei de aprovizionare provocate de atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești, notează Reuters.

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