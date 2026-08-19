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Scandal uriaș de corupție, sub nasul lui Zelenski. Liderul de la Kiev a demis-o pe adjuncta sa după perchezițiile procurorilor

Volodimir Zelenski (Profimedia)

Volodimir Zelenski (Profimedia)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat19 aug. 2026, 14:29
Actualizat19 aug. 2026, 14:42

Scandalul de corupție din jurul președintelui Volodimir Zelenski ia amploare. Liderul ucrainean a demis-o pe directoarea adjunctă a Biroului Președintelui, la scurt timp după ce aceasta a fost vizată de o descindere a Autorității Anticorupție. Operațiunea specială, botezată «Forest Gump», vizează destructurarea unei organizații criminale.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a demis-o pe Irina Mudra, potrivit unui decret publicat miercuri pe site-ul administraţiei prezidenţiale. Nu a fost indicat niciun motiv pentru concediere, potrivit Kyiv Post.

Procurorii au descins la locuinţele lui Mudra, director adjunct al Biroului Preşedintelui şi responsabilă, printre altele, cu supravegherea reformei judiciare şi crearea unui Tribunal Special pentru infracţiunea de agresiune împotriva Ucrainei, şi a deputatului Vadim Stolar.

Autorităţile anticorupţie au mai publicat într-un alt mesaj o înregistrare video despre operaţiunea specială, cu o durată de mai puţin de un minut, formată din fragmente de conversaţii interceptate, care nu dezvăluie, însă, despre ce este vorba mai exact, remarcă EFE, citată de Agerpres.

Potrivit Reuters, grupul este acuzat de spălarea a 150 de milioane de grivne (3,35 milioane de dolari) în cadrul unei scheme de corupţie în sectorul energetic.

Rețeau era coordonată de un deputat şi un fost deputat, cu participarea unor înalţi funcţionari ai Biroului Preşedintelui Ucrainei şi a altor persoane, precum şefi ai consiliilor de conducere şi supraveghere ale unei bănci de stat, au transmis instituţiile într-un mesaj comun pe Telegram.

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