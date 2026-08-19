Scandal uriaș de corupție, sub nasul lui Zelenski. Liderul de la Kiev a demis-o pe adjuncta sa după perchezițiile procurorilor

Publicat 19 aug. 2026, 14:29 Actualizat 19 aug. 2026, 14:42

Scandalul de corupție din jurul președintelui Volodimir Zelenski ia amploare. Liderul ucrainean a demis-o pe directoarea adjunctă a Biroului Președintelui, la scurt timp după ce aceasta a fost vizată de o descindere a Autorității Anticorupție. Operațiunea specială, botezată «Forest Gump», vizează destructurarea unei organizații criminale.

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