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Rușii au ajuns să se ia la bătaie în benzinării. Criza carburanților ia amploare, șoferii stau la cozi kilometrice

Rușii au ajuns să se ia la bătaie în benzinări

Rușii au ajuns să se ia la bătaie în benzinări

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat19 aug. 2026, 12:18
SursăRealitatea PLUS

Rusia se confruntă cu un nou val al crizei carburanților, pe fondul atacurilor ucrainiene repetate asupra rafinăriilor. Benzina și motorina au devenit tot mai greu de găsit în mai multe regiuni ale țării, iar la unele stații de alimentare s-au format cozi de kilometri. Zilele trecute, doar 28 la sută dintre benzinării mai aveau carburanți disponibili, față de 41 la sută cu o săptămână înainte.

Problemele sunt raportate în numeroase regiuni, inclusiv în apropierea Moscovei. Autoritățile din cel puțin opt regiuni au confirmat situația, iar locuitorii din alte zone au semnalat lipsa carburanților. Situația a dus și la incidente.

Imagini publicate pe rețelele sociale arată șoferi care se ceartă și chiar se iau la bătaie în timp ce așteaptă la cozile de la benzinării. Unii spun că au stat ore întregi la coadă, fără să mai apuce să cumpere carburant.

Analiștii pun noul val al penuriei pe seama atacurilor ucrainiene asupra rafinăriilor și a unor opriri neplanificate pentru reparații. Producția de combustibili a scăzut, iar autoritățile au început să transfere benzină din unele regiuni către Moscova.

„Tocmai am trecut pe lângă cinci benzinării și la niciuna nu mai era benzină. Sincer, situația nu mai e deloc amuzantă. Îți vine să plângi. Ce trebuie să se întâmple pentru ca toate acestea să înceteze, astfel încât să ne putem întoarce în sfârșit la viața normală?” spune o șoferiță exasperată.



Situația s-ar putea agrava până la începutul lunii viitoare, când în Rusia sunt programate lucrări de mentenanță la mai multe rafinării. 

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