Rușii au ajuns să se ia la bătaie în benzinării. Criza carburanților ia amploare, șoferii stau la cozi kilometrice

Publicat 19 aug. 2026, 12:18 Sursă Realitatea PLUS

Rusia se confruntă cu un nou val al crizei carburanților, pe fondul atacurilor ucrainiene repetate asupra rafinăriilor. Benzina și motorina au devenit tot mai greu de găsit în mai multe regiuni ale țării, iar la unele stații de alimentare s-au format cozi de kilometri. Zilele trecute, doar 28 la sută dintre benzinării mai aveau carburanți disponibili, față de 41 la sută cu o săptămână înainte.

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