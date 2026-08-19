Un nou stat din Europa deschide calea pentru moartea asistată. Legea a fost promulgată

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 aug. 2026, 13:31

Franța a făcut un pas major în ceea ce privește legislația privind sfârșitul vieții. Legea care introduce dreptul la moarte asistată a fost promulgată de președintele Emmanuel Macron și publicată miercuri în Monitorul Oficial, deschizând calea pentru aplicarea unui mecanism destinat anumitor pacienți aflați în stadii terminale sau avansate ale unor boli grave.

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