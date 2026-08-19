Un nou stat din Europa deschide calea pentru moartea asistată. Legea a fost promulgată

Franța a făcut un pas major în ceea ce privește legislația privind sfârșitul vieții. Legea care introduce dreptul la moarte asistată a fost promulgată de președintele Emmanuel Macron și publicată miercuri în Monitorul Oficial, deschizând calea pentru aplicarea unui mecanism destinat anumitor pacienți aflați în stadii terminale sau avansate ale unor boli grave.
Actul normativ stabilește însă condiții stricte pentru accesarea procedurii, iar aplicarea efectivă nu va începe imediat. Guvernul trebuie să emită mai întâi decretele necesare pentru punerea în aplicare a noilor prevederi, relatează Le Monde, potrivit Mediafax.
Cine poate beneficia de moarte asistată
Noua legislație nu se adresează tuturor pacienților aflați în suferință. Pentru a putea solicita procedura, persoana trebuie să fie majoră, cetățean francez sau rezident pe termen lung în Franța.
Legea prevede, de asemenea, existența unei boli „grave și incurabile”, care trebuie să se afle fie într-un stadiu terminal, fie într-un stadiu considerat „avansat”.
O altă condiție este existența unor dureri fizice insuportabile. În același timp, pacientul trebuie să fie capabil să își exprime o decizie informată până în momentul în care procedura este realizată.
Decizia privind îndeplinirea criteriilor nu va aparține unei singure persoane. Eligibilitatea va fi stabilită de un medic împreună cu mai mulți profesioniști din domeniul sănătății.
Legea a trecut de Parlament în luna iulie
Parlamentul francez a adoptat definitiv reforma la jumătatea lunii iulie, după o dezbatere care a generat controverse puternice atât în rândul politicienilor, cât și în societatea franceză.
Înainte de promulgare, textul a ajuns și la Consiliul Constituțional. Instituția a fost sesizată prin cinci contestații, una dintre acestea fiind formulată chiar de premierul Sébastien Lecornu, într-un demers considerat neobișnuit.
Consiliul Constituțional a stabilit însă că nicio prevedere a legii nu încalcă legea fundamentală a Franței.
Prin promulgarea de către Emmanuel Macron și publicarea în Monitorul Oficial, reforma a trecut astfel de una dintre ultimele etape legislative.
Când va începe aplicarea
Deși legea a fost promulgată, procedura nu poate fi aplicată imediat.
Intrarea efectivă în vigoare a mecanismului depinde de adoptarea decretelor de aplicare de către Guvern. Aceste acte vor stabili elementele necesare pentru funcționarea concretă a procedurii prevăzute de noua legislație.
Prin urmare, existența legii în Monitorul Oficial nu înseamnă că pacienții pot solicita imediat moartea asistată în baza noilor reguli.
Macron vorbește despre o „dezbatere democratică exemplară”
Președintele Emmanuel Macron a salutat promulgarea și a descris procesul legislativ drept încheierea unei „dezbateri democratice exemplare”.
Olivier Falorni, fost deputat democrat și autorul proiectului de lege, a caracterizat momentul drept „un pas important înainte” care a devenit, în cele din urmă, realitate.
Reforma este considerată una dintre principalele măsuri societale asociate celui de-al doilea mandat al lui Emmanuel Macron.
O lege care a împărțit societatea franceză
Adoptarea actului normativ nu a eliminat controversele din jurul morții asistate. Reforma a provocat opoziție din partea unor cercuri religioase, dar și a unor reprezentanți ai personalului medical.
Fundația „Jérôme Lejeune” și asociația „Les Éligibles et leurs aidants” au criticat dur noua legislație și au denunțat „pericolul absolut pe care această lege îl reprezintă pentru cei mai vulnerabili”.
Susținătorii reformei consideră însă că aceasta oferă o posibilitate suplimentară unor pacienți aflați în situații medicale extreme, în condițiile stricte prevăzute de lege.
Franța intră într-un grup restrâns de state
Prin promulgarea noii legi, Franța se alătură unui grup de state care au introdus forme de moarte asistată în legislația lor.
Printre țările menționate se află Belgia, Olanda, Elveția, Canada și Uruguay.
Noua legislație franceză stabilește însă propriul set de criterii și proceduri, iar mecanismul urmează să fie pus efectiv în aplicare după adoptarea decretelor necesare de către Guvern.