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Șapte focare de rabie, confirmate în județul Bacău. 23 de persoane au fost expuse, inclusiv doi copii și o femeie însărcinată

Focare rabie/ Foto AI

Focare rabie/ Foto AI

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 aug. 2026, 14:17

Autoritățile din județul Bacău au declarat șapte focare distincte de rabie, la animale domestice și sălbatice, în localitățile Fundu Răcăciuni, Oituz, Drăgugești, Hemeiuș, Bogdănești, Mărgineni și Târgu Ocna. Potrivit prefectului județului, Andreea Negru, 23 de persoane au intrat în contact direct cu virusul, printre acestea aflându-se doi copii și o femeie însărcinată.

Potrivit comunicatului transmis miercuri de prefectul județului, mai multe dintre focare au fost identificate la animale domestice.

„Cu privire la cazurile identificate la animale domestice, în 25 iunie s-a identificat un caz la o bovină în Fundu Răcăciuni, fiind șase persoane expuse (trei personal sanitar veterinar). În data de 27 iulie s-a identificat un caz la o pisică în Hemeiuș, fără persoane expuse, în 28 iulie – un caz la o bovină în Drăgugești, cu trei persoane expuse, iar în data de 17 august s-a identificat un caz la o pisică în Mărgineni, fiind șase persoane expuse, dintre care o femeie însărcinată și trei personal sanitar veterinar. Asupra acestor persoane s-au aplicat măsurile necesare conform protocolului specific și sunt sub supraveghere medicală”, se arată în comunicatul menționat.

Situația a fost analizată în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bacău, a precizat prefectul Andreea Negru.

Comitetul a aprobat un program de măsuri pentru combaterea rabiei la animalele sălbatice și pentru prevenirea transmiterii bolii la animalele domestice și la oameni.

Rabia, o boală virală gravă care poate fi fatală

Rabia este o boală virală care afectează sistemul nervos central și se transmite, de regulă, prin saliva unui animal infectat, cel mai frecvent prin mușcătură. Boala poate afecta atât animalele domestice și sălbatice, cât și oamenii.

În primele faze, rabia poate provoca febră, stare de slăbiciune, dureri de cap și senzații neobișnuite în zona mușcăturii. Pe măsură ce infecția avansează, pot apărea agitație, confuzie, halucinații, dificultăți la înghițire și spasme musculare. Odată ce apar simptomele clinice, boala este aproape întotdeauna fatală.

Expunerea la un animal suspect trebuie tratată ca o urgență medicală, iar persoana afectată trebuie să primească rapid evaluare și profilaxie post-expunere.

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