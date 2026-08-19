Șapte focare de rabie, confirmate în județul Bacău. 23 de persoane au fost expuse, inclusiv doi copii și o femeie însărcinată

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 aug. 2026, 14:17

Autoritățile din județul Bacău au declarat șapte focare distincte de rabie, la animale domestice și sălbatice, în localitățile Fundu Răcăciuni, Oituz, Drăgugești, Hemeiuș, Bogdănești, Mărgineni și Târgu Ocna. Potrivit prefectului județului, Andreea Negru, 23 de persoane au intrat în contact direct cu virusul, printre acestea aflându-se doi copii și o femeie însărcinată.

Distribuie articolul