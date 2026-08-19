Advertising
Advertising
Social· 2 min citire
Hossu (Cartel Alfa) acuză Guvernul de „lipsă totală de transparență”: Legea salarizării, trimisă la Bruxelles fără consultare
Bogdan Hossu - CNS Cartel Alfa
Liderul Cartel Alfa, Bogdan Hossu, acuză Guvernul că a trimis „ultima formă a legii salarizării la Bruxelles fără nicio consultare cu partenerii sociali”, după modificările operate la discuțiile tripartite. În exclusivitate la Realitatea Plus, sindicalistul avertizează că lipsa de transparență poate declanșa „un conflict major” în sectorul bugetar.
Citește și
- 11:44Englezii au descoperit „România secretă” și o laudă pentru peisajele spectaculoase și prețurile mici
- 11:15TikTok pregătește o schimbare uriașă. Utilizatorii ar putea trimite bani direct prin mesaje
- 10:05Criză de apă în România: Peste 100 de comunități au restricții din cauza secetei
- 09:58Telefonul ți se descarcă de două ori pe zi? Cinci aplicații care îți devorează bateria fără să-ți dai seama
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News