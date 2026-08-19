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Social· 2 min citire

Hossu (Cartel Alfa) acuză Guvernul de „lipsă totală de transparență”: Legea salarizării, trimisă la Bruxelles fără consultare

Bogdan Hossu - CNS Cartel Alfa

Bogdan Hossu - CNS Cartel Alfa

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 aug. 2026, 12:35

Liderul Cartel Alfa, Bogdan Hossu, acuză Guvernul că a trimis „ultima formă a legii salarizării la Bruxelles fără nicio consultare cu partenerii sociali”, după modificările operate la discuțiile tripartite. În exclusivitate la Realitatea Plus, sindicalistul avertizează că lipsa de transparență poate declanșa „un conflict major” în sectorul bugetar.

„Problema este că nimeni nu știe exact ce conține ultima formă trimisă la Bruxelles și, în același timp, există premizele unei posibile surse de conflict major”, a afirmat Hossu, care acuză că Guvernul este „condiționat de resursa financiară”, iar relația dintre Ministerul Muncii și Ministerul de Finanțe arată că „nici măcar pentru cele 12,1 miliarde, valoarea forma din 17 iulie, nu există consens”.

Potrivit lui Hossu, Ministerul de Finanțe ar fi transmis că „pentru ultimele patru miliarde din envelopea salarială nu există resurse financiare.”

Teama tuturor lucrătorilor din sectorul bugetar – și de aici este și explozia socială care se pregătește – este că se va încerca luarea de la anumite categorii și se va cere parțială, pentru că în totalitate nu se va putea face niciodată, pentru alte categorii din sectorul bugetar. Ca prioritate, vedem că toată lumea politică s-a axat pe problema învățământului și sănătății.

Liderul sindical avertizează că o astfel de prioritizare riscă să lase în urmă alte sectoare esențiale: „Mai este administrația publică, veterinar, asistență socială – o multitudine de componente care trebuie rezolvate.”

Hossu atrage atenția și asupra justiției, „cea mai afectată pe ultima formă”, despre care spune că „probabil va avea reacția cea mai vehementă”, acuzând că premierul demis, Ilie Bolojan, ar putea forța o aplicare a legii strict după resurse, fără nicio evaluare a impactului social.

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