Irina Loghin a dezvăluit cum își păstrează mustul pentru lunile de iarnă. Artista folosește un ingredient secret
Irina Loghin a dezvăluit cum își păstrează mustul pentru lunile de iarnă.
Toamna înseamnă pentru Irina Loghin nu doar perioada în care se bucură de recolta de struguri, ci și momentul în care își pregătește mustul pe care îl va consuma în lunile următoare.
Artista păstrează obiceiuri pe care le-a învățat încă din satul natal și, chiar dacă locuiește în Capitală, continuă să aducă struguri din podgoriile prahovene, din comuna Gura Vitioarei.
În fiecare an, artista își pregătește propria băutură din strugurii recoltați, iar pentru must folosește, printre altele, soiul de struguri boabe de căpșunică. Irina Loghin a dezvăluit și metoda prin care spune că reușește să păstreze mustul pentru iarnă, astfel încât acesta să rămână limpede și curat.
Mustul pregătit de Irina Loghin în fiecare toamnă
Perioada recoltării strugurilor este legată în multe zone ale României de obiceiuri păstrate din generație în generație. Gospodarii folosesc roadele obținute în timpul anului pentru a pregăti vinul și mustul, iar aceste tradiții se regăsesc și în viața Irinei Loghin.
Artista spune că se bucură în fiecare toamnă de recolta proprie și de posibilitatea de a pregăti mustul din strugurii pe care îi are la dispoziție. Pentru ea, această activitate a devenit un obicei anual, legat atât de perioada recoltării, cât și de tradițiile pe care le-a păstrat de-a lungul timpului.
Irina Loghin a povestit despre pregătirea mustului și într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, în care a vorbit despre bucuria de a se putea bucura și în anul următor de băutura făcută din propria recoltă.
„Dragii mei, astăzi, ca în fiecare an, am strâns recolta de struguri și am făcut must!
Sunt atât de fericită că și anul următor mă voi putea bucura de această licoare minunată, făcută cu drag din propria recoltă!
Mustul are numeroase proprietăți benefice, printre care și faptul că este o sursă bogată de antioxidanți.
Să ne bucurăm de roadele toamnei și de tot ce ne dăruiește Dumnezeu!”, începe mesajul publicat de îndrăgita artistă pe rețelele de socializare.
Ingredientul folosit pentru păstrarea mustului
Pe lângă modul în care își pregătește mustul, Irina Loghin a dezvăluit și un truc pe care îl folosește pentru a-l păstra pe o perioadă mai lungă. Ingredientul despre care artista spune că îl adaugă este unul pe care mulți români îl au deja în gospodărie: hreanul.
Mai exact, pentru fiecare litru de must, Irina Loghin folosește 10 grame de hrean ras. Acesta nu este îndepărtat imediat, ci este lăsat în damigene timp de 15 zile.
După această perioadă, mustul este strecurat prin tifon. Artista spune că procedează astfel pentru ca băutura să fie limpede și curată înainte de a fi pusă la păstrare.
„Să fie limpede, curat”, explică Irina Loghin, care spune că, după strecurare, păstrează mustul la rece, în sticle.
Astfel, metoda prezentată de artistă presupune folosirea hreanului ras în cantitate de 10 grame pentru fiecare litru de must, păstrarea acestuia în damigene timp de 15 zile și, ulterior, strecurarea băuturii prin tifon înainte de depozitarea la rece.
Irina Loghin recomandă mustul, dar atrage atenția asupra zahărului
Artista vorbește și despre proprietățile pe care consideră că le are mustul și recomandă consumul acestei băuturi în perioada de toamnă și iarnă. În același timp, Irina Loghin atrage atenția asupra unui aspect important pentru persoanele care trebuie să fie atente la nivelul glicemiei.
Mustul are un conținut ridicat de zahăr, astfel că persoanele care au probleme cu glicemia ar trebui să fie atente la cantitatea consumată.
Mesajul transmis de artistă este unul de încurajare pentru consumul mustului, pe care îl consideră benefic pentru organism.
„Beți must că este sănătate curată pentru organism”, îndeamnă Irina Loghin.
Alimentația pe care o urmează de peste 50 de ani
La 87 de ani, Irina Loghin spune că se bucură de o stare bună și pune o parte importantă din acest lucru pe seama stilului de viață pe care l-a urmat timp de mai multe decenii.
Artista are o alimentație vegetariană de mai bine de 50 de ani și spune că a renunțat complet la carne. În ceea ce privește alimentele pe care le consumă, aceasta afirmă că este atentă la alegerile pe care le face și că alimentația a avut un rol important pentru ea.
„De 50 de ani nu mănânc carne, am încercat cu pește, dar nu mai am încredere, mai ales în cel de crescătorie. Da, faptul că sunt vegetariană e secretul că arăt bine, alimentația are un efect bun asupra sănătății”, a menționat Irina Loghin în podcastul avocatei Katia Cicală.
Artista a explicat și că, după renunțarea la carne, își asigură necesarul de proteine din alte alimente. Printre acestea se numără soia, migdalele și diferite tipuri de semințe.
Ce alimente consumă pentru proteine
Irina Loghin spune că semințele de dovleac și cele de floarea-soarelui ocupă un loc important în alimentația sa. Artista a povestit că le spală, le pune la uscat și apoi le consumă în această formă sau le folosește pentru prepararea unor rețete.
Aceasta a vorbit și despre perioada postului, când astfel de alimente pot fi incluse în dietă în condițiile în care nu se consumă carne. Pentru ea, alimentația bazată pe fructe, legume și cereale este un stil de viață pe care îl urmează de foarte mult timp.
„Îmi completez proteina din soia, din migdale, din tot felul de semințe, mai ales de dovleac și de floarea-soarelui, sunt bune și pentru perioada de post, când nu se mănâncă deloc carne. Le spăl, le pun la uscat, le mănânc așa sau le gătesc în diverse rețete. Este de datoria fiecărei persoane să aibă grijă de ea, de sănătate.
Eu mereu am avut grijă să nu mă îmbolnăvesc. Nu pot însă nici să le impun oamenilor ce să facă și ce să mănânce, să renunțe la carne, așa cum am făcut eu. Fiecare are un stil de viață, o dietă, cu care s-a obișnuit. Fructe, legume şi cereale, acestea le consum. Şi un vegetal din avocado. Este destul de dificil, dar eu îl prefer”, a precizat ea, într-un interviu.
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