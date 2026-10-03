Irina Loghin a dezvăluit cum își păstrează mustul pentru lunile de iarnă. Artista folosește un ingredient secret

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 3 oct. 2026, 15:11

Toamna înseamnă pentru Irina Loghin nu doar perioada în care se bucură de recolta de struguri, ci și momentul în care își pregătește mustul pe care îl va consuma în lunile următoare.

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