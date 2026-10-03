Pensii 2027. Ce s-ar întâmpla cu veniturile seniorilor dacă indexarea ar fi de 7%. Calculul pentru pensia minimă
Situația pensiilor pentru anul 2027 rămâne incertă, în condițiile în care România nu are încă un Guvern cu puteri depline care să stabilească măsurile ce vor fi aplicate de anul viitor.
Printre variantele luate în calcul se află atât menținerea pensiilor la nivelul actual pentru al treilea an consecutiv, cât și o eventuală indexare cu până la 7%.
Pentru pensionarii cu venituri mici, diferența ar fi una redusă în raport cu nivelul actual al prețurilor. În cazul unei pensii de 1.281 de lei, o majorare de 7% ar însemna aproximativ 90 de lei în plus pe lună. În același timp, o astfel de creștere nu ar recupera pierderea de putere de cumpărare acumulată în perioada în care pensiile nu au fost indexate cu rata inflației.
Ce variante sunt luate în calcul pentru pensiile din 2027
Indexarea pensiilor de anul viitor nu este încă o certitudine, iar forma în care ar putea fi aplicată depinde de deciziile care vor fi luate la nivelul Guvernului. În prezent sunt luate în calcul mai multe scenarii, inclusiv posibilitatea ca pensiile să nu fie indexate nici în 2027.
O altă variantă despre care se vorbește este o indexare de până la 7%. Pentru pensionari, aceasta ar însemna o creștere a venitului lunar, însă procentul nu ar fi suficient pentru a acoperi integral scumpirile acumulate în perioada în care pensiile au rămas neindexate.
Calculul este relevant mai ales în cazul seniorilor care primesc pensii mici. La o pensie de 1.281 de lei, o creștere de 7% ar aduce aproximativ 90 de lei în plus în fiecare lună.
Astfel, venitul lunar ar ajunge la aproximativ 1.371 de lei, dacă procentul de 7% ar fi aplicat integral. Majorarea trebuie însă raportată la evoluția prețurilor, iar suma suplimentară nu ar compensa automat pierderea de putere de cumpărare acumulată în anii anteriori.
Pensionarii au pierdut bani în perioada fără indexare
În cei doi ani în care pensiile nu au fost indexate cu rata inflației, pensionarii au pierdut sume importante prin raportare la veniturile pe care le-ar fi avut dacă majorarea ar fi fost aplicată.
Estimarea Realitatea PLUS arată că pierderile ajung la peste 12.000 de lei pentru unii pensionari, în funcție de nivelul pensiei și de evoluția prețurilor. Practic, lipsa indexării înseamnă că aceeași sumă primită lunar a putut cumpăra mai puține produse și servicii pe măsură ce costurile au crescut.
O eventuală majorare de 7% în 2027 ar reprezenta, prin urmare, o creștere a venitului lunar, dar nu ar șterge pierderile acumulate în cei doi ani anteriori.
Pentru seniorii cu pensii mici, diferența este cu atât mai greu de recuperat, deoarece o mare parte din venit este destinată cheltuielilor de bază. Alimentele, medicamentele și facturile reprezintă cheltuieli care trebuie achitate indiferent de nivelul pensiei.
90 de lei în plus pentru pensia minimă
În cazul pensionarilor care au o pensie de 1.281 de lei, o indexare cu 7% poate fi transpusă într-un calcul simplu. Majorarea ar fi de aproximativ 89,67 lei, ceea ce înseamnă că venitul lunar ar crește cu circa 90 de lei.
Pensia ar ajunge astfel la aproximativ 1.371 de lei pe lună, dacă indexarea ar fi stabilită la nivelul maxim vehiculat.
Pentru un pensionar care se bazează exclusiv pe acest venit, aproximativ 90 de lei în plus pe lună ar însemna circa 1.080 de lei într-un an. Totuși, această sumă trebuie privită în raport cu scumpirile care au avut loc și cu banii pe care seniorii i-au pierdut în perioada în care pensiile nu au fost indexate.
De aceea, pentru mulți pensionari, o indexare de 7% nu ar însemna revenirea la puterea de cumpărare de dinaintea perioadei fără majorări. Ar fi o creștere a pensiei, dar efectul asupra bugetului lunar depinde de evoluția prețurilor și de cheltuielile fiecărui senior.
Unii pensionari ajung să se împrumute pentru cheltuielile de zi cu zi
În condițiile în care veniturile nu țin pasul cu cheltuielile, tot mai mulți pensionari ajung să apeleze la casele de ajutor reciproc pentru a putea face față unor necesități curente.
Împrumuturile sunt folosite pentru cheltuieli de bază, precum cumpărarea alimentelor și a medicamentelor, dar și pentru plata facturilor.
Pentru seniorii cu venituri reduse, o creștere de câteva zeci de lei poate avea o importanță în bugetul lunar, însă nu rezolvă diferența dintre veniturile disponibile și costurile acumulate. În cazul unei pensii de 1.281 de lei, chiar și o indexare de 7% ar aduce mai puțin de 100 de lei suplimentar în fiecare lună.
În același timp, dacă pensiile nu ar fi indexate nici în 2027, seniorii ar intra în al treilea an consecutiv fără o majorare raportată la rata inflației.
Un milion de pensionari încă așteaptă banii de la mica recalculare
În paralel cu discuțiile despre indexarea pensiilor, există și problema sumelor pe care aproximativ un milion de pensionari le așteaptă în urma micii recalculări.
Pentru acești seniori, momentul în care vor ajunge banii promiși nu este încă stabilit cu exactitate. Datele prezentate indică faptul că majorarea rezultată în urma recalculării ar putea fi cuprinsă între 50 și cel mult 500 de lei, în funcție de situația fiecărui pensionar.
Asta înseamnă că, pentru unii beneficiari, suma suplimentară ar putea fi de doar câteva zeci de lei, în timp ce alții ar putea ajunge la o creștere de câteva sute de lei.
Problema rămâne însă și în ceea ce privește momentul în care aceste sume vor fi efectiv acordate. Aproximativ un milion de pensionari așteaptă în continuare banii aferenți micii recalculări, fără să fie cunoscut exact când vor primi aceste diferențe.
În acest context, pentru anul 2027 se suprapun două probleme care afectează veniturile seniorilor: incertitudinea privind indexarea pensiilor și așteptarea sumelor rezultate în urma micii recalculări.
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