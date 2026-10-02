Incendiu de pădure la Băile Olănești, în a opta zi. Două aeronave C-27J Spartan intervin în sprijinul pompierilor

Operațiunea de stingere a incendiului de pădure din Băile Olănești, județul Vâlcea, continuă vineri pentru a opta zi consecutiv. În sprijinul forțelor de intervenție de la sol acționează și două aeronave militare de tip C-27J Spartan ale Ministerului Apărării Naționale (MApN), configurate special pentru misiuni de stingere a incendiilor, informează reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Vâlcea.
Potrivit sursei citate, este cea de-a treia zi în care este solicitat sprijin aerian pentru intervenția din zona Băile Olănești. În prezent, suprafața afectată de incendiu este, la fel ca în ultimele două zile, de aproximativ 34 de hectare.
Prima aeronavă Spartan a lansat deja apă asupra focarelor
Aeronavele C-27J Spartan pot transporta și lansa mii de litri de apă la fiecare trecere, între 5.000 și 6.000 de litri, în funcție de configurarea sistemului de containere. Acestea efectuează treceri la joasă înălțime deasupra zonelor afectate de incendii, greu accesibile pentru forțele de intervenție de la sol.
„Aeronava Spartan poate transporta și lansa mii de litri de apă pe fiecare trecere (de la 5.000 până la 6.000 de litri, în funcție de configurarea sistemului de containere) și efectuează treceri la joasă înălțime deasupra zonelor afectate de incendii, greu accesibile pentru forțele de la sol. Prima aeronavă sosită a aruncat deja o încărcătură de apă asupra focarelor”, a transmis purtătorul de cuvânt al ISU Vâlcea, Sorin Albinaru.
Acesta a precizat, totodată, că incendiul nu se mai manifestă cu flacără deschisă, însă în teren există în continuare copaci și buturugi care fumegă.
Peste 40 de pompieri intervin în zona afectată
În zonă a fost realizată și o bandă mineralizată, respectiv o fâșie de teren curățată complet de vegetație și de resturile organice uscate. Aceasta are rolul de a limita propagarea incendiului și de a împiedica extinderea focarelor către zonele neafectate.
La misiunile de stingere participă peste 40 de pompieri, cu tehnica specifică de intervenție, alături de personal al Ocolului Silvic și al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Băile Olănești.
Când a izbucnit incendiul?
Incendiul de pădure de la Băile Olănești a izbucnit vinerea trecută, într-o zonă greu accesibilă din apropierea schitului Iezer. Inițial, focul s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ 10 hectare.
În ciuda eforturilor pompierilor militari, mobilizați în fiecare zi pentru stingerea incendiului, acesta s-a extins. Intervenția este îngreunată de terenul accidentat, de gradul ridicat de uscăciune și de accesul dificil pe multe dintre cărările din zonă. Operațiunile de stingere continuă, atât prin intervenția forțelor de la sol, cât și prin misiunile celor două aeronave C-27J Spartan.