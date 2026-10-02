Incendiu de pădure la Băile Olănești, în a opta zi. Două aeronave C-27J Spartan intervin în sprijinul pompierilor

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 2 oct. 2026, 13:32

Operațiunea de stingere a incendiului de pădure din Băile Olănești, județul Vâlcea, continuă vineri pentru a opta zi consecutiv. În sprijinul forțelor de intervenție de la sol acționează și două aeronave militare de tip C-27J Spartan ale Ministerului Apărării Naționale (MApN), configurate special pentru misiuni de stingere a incendiilor, informează reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Vâlcea.

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