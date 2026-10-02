ANAF începe controale la comercianții de mașini second-hand. 35 de entități, vizate în prima etapă

Scris de Darius Stănescu Publicat: 2 oct. 2026, 10:05

ANAF declanșează controale la nivel național la operatorii economici care comercializează sau intermediază vânzarea de mașini second-hand, în cadrul acțiunii ATOM. În prima etapă, inspectorii antifraudă vor verifica 35 de entități pentru care a fost identificat un stoc de autoturisme cu o valoare estimată la peste 38 de milioane de euro, potrivit unui comunicat al instituției.

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