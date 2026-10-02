ANAF începe controale la comercianții de mașini second-hand. 35 de entități, vizate în prima etapă

ANAF declanșează controale la nivel național la operatorii economici care comercializează sau intermediază vânzarea de mașini second-hand, în cadrul acțiunii ATOM. În prima etapă, inspectorii antifraudă vor verifica 35 de entități pentru care a fost identificat un stoc de autoturisme cu o valoare estimată la peste 38 de milioane de euro, potrivit unui comunicat al instituției.
Acțiunea „ATOM – Analiza și Trasabilitatea Operațiunilor cu Mașini” este derulată de Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF). Obiectivul principal este verificarea modului în care activitatea desfășurată de comercianții și intermediarii de autoturisme second-hand se reflectă în documentele fiscale și în evidențele financiar-contabile.
Ce verifică ANAF la comercianții auto
Inspectorii antifraudă vor verifica dacă autoturismele existente în parcurile auto corespund stocurilor înregistrate în evidențele operatorilor economici. Controalele vor urmări și proveniența mașinilor, circuitul comercial al acestora și modul de declarare a achizițiilor intracomunitare.
Printre aspectele vizate se numără: respectarea condițiilor legale pentru aplicarea regimului special de TVA aferent bunurilor second-hand, concordanța dintre prețurile de vânzare practicate și valorile înscrise în documentele fiscale,f iscalizarea integrală a vânzărilor și înregistrarea veniturilor aferente și identificarea diferențelor dintre stocurile fizice și cele consemnate în evidențele contabile.
Un element central al acțiunii ATOM este reconstituirea circuitului economic și fiscal al autoturismelor, potrivit ANAF.
Veniturile nedeclarate și TVA, în atenție
Controalele vizează riscuri precum nedeclararea integrală a veniturilor, nefiscalizarea unor vânzări și înscrierea în documente a unor valori mai mici decât cele reale ale autoturismelor.
Inspectorii vor urmări, de asemenea, aplicarea necorespunzătoare a regimului special de TVA, diminuarea nejustificată a marjei comerciale și declararea incorectă a achizițiilor intracomunitare.
În atenția DGAF intră și formele de intermediere care nu reflectă realitatea economică a tranzacțiilor, precum și eventualele neconcordanțe dintre stocurile de mașini și evidențele operatorilor.
Cum au fost selectate entitățile
Cele 35 de entități vizate în prima etapă au fost selectate în urma unei analize de risc, pe baza informațiilor fiscale și operative disponibile și a indicatorilor specifici domeniului.
ANAF a luat în calcul volumul autoturismelor oferite spre vânzare în raport cu activitatea declarată, nivelul achizițiilor intracomunitare și regimul de TVA utilizat.
Analiza a inclus și diferențele dintre prețurile afișate public și datele fiscale disponibile, precum și neconcordanțele privind stocurile și fluxurile comerciale. Valoarea de peste 38 de milioane de euro reprezintă estimarea stocului de autoturisme identificat pentru entitățile selectate, nu un prejudiciu stabilit de inspectori.
Dacă vor fi constatate încălcări ale legislației fiscale, acestea vor fi documentate, iar măsurile vor fi dispuse în funcție de natura și gravitatea faptelor, precizează ANAF.