Pensionarii ies din nou în stradă. Protest de amploare, vineri, la Galați

Publicat 2 oct. 2026, 08:21 Sursă Realitatea PLUS

Pensionarii ies din nou în stradă, nemulțumiți de măsurile care le-au îngreunat traiul și de problemele cu care se confruntă zi de zi. Astăzi este anunțat cel mai mare protest al pensionarilor din Galați, iar oamenii sunt așteptați în fața Prefecturii. La manifestație va fi prezent și Ilie Popa, reprezentantul pensionarilor, care a vorbit în exclusivitate la Realitatea PLUS despre situația dificilă cu care se confruntă mii de oameni.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre pensionariprotestGalatiilie popa