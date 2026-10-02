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Pensionarii ies din nou în stradă. Protest de amploare, vineri, la Galați

Pensionari FOTO: Pixabay.com

Pensionari FOTO: Pixabay.com

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat2 oct. 2026, 08:21
SursăRealitatea PLUS

Pensionarii ies din nou în stradă, nemulțumiți de măsurile care le-au îngreunat traiul și de problemele cu care se confruntă zi de zi. Astăzi este anunțat cel mai mare protest al pensionarilor din Galați, iar oamenii sunt așteptați în fața Prefecturii. La manifestație va fi prezent și Ilie Popa, reprezentantul pensionarilor, care a vorbit în exclusivitate la Realitatea PLUS despre situația dificilă cu care se confruntă mii de oameni.

Pensionarii spun că au ajuns la capătul răbdării. Un protest amplu este programat astăzi în fața Prefecturii din Galați, unde oamenii își vor exprima nemulțumirile legate de situația cu care se confruntă.

La acțiune va fi prezent și Ilie Popa, reprezentantul pensionarilor. Participanții spun că nu mai pot suporta „umilințele” după 35-40 de ani de muncă, iar printre principalele nemulțumiri se numără pensiile mici, creșterea prețurilor și dificultățile tot mai mari de zi cu zi.

Pensionarii se consideră una dintre categoriile sociale cele mai afectate de situația actuală. La protest sunt invitați și parlamentarii locali, pe care cetățenii spun că i-au trimis în Parlament și de la care așteaptă acum explicații.

Acțiunea are loc într-un context în care tot mai mulți oameni și reprezentanți ai unor categorii sociale își exprimă nemulțumirea față de dificultățile cu care se confruntă.

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