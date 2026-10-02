Toamnă cu temperaturi de primăvară. Cum va fi vremea până la începutul lui noiembrie: prognoza ANM pentru următoarele 4 săptămâni

Toamna vine cu temperaturi mai ridicate decât cele normale în toate regiunile țării, în următoarele patru săptămâni. Potrivit estimărilor publicate vineri de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit până la începutul lunii noiembrie, iar precipitațiile vor fi deficitare în prima săptămână a perioadei estimate.
Prognoza ANM vizează intervalul 5 octombrie – 2 noiembrie și indică temperaturi medii peste valorile normale pentru această perioadă în toate regiunile țării.
Prognoza pentru perioada 5-12 octombrie
În prima săptămână, 5-12 octombrie, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale în cea mai mare parte a țării. Cele mai accentuate abateri pozitive sunt prognozate în regiunile vestice.
În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi deficitare în întreaga țară, potrivit ANM.
Căldura nu pleacă: temperaturi peste normal în intervalul 12-19 octombrie
În intervalul 12-19 octombrie, temperaturile medii vor continua să fie mai ridicate decât cele normale în toate regiunile. Abaterile pozitive vor fi ușor mai accentuate în sud-vestul țării.
Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în regiunile sudice și nord-vestice, în timp ce în restul teritoriului se vor situa în jurul valorilor normale pentru această perioadă.
Cât de cald va fi în perioada 19-26 octombrie?
Pentru săptămâna 19-26 octombrie, ANM estimează temperaturi medii peste cele specifice perioadei în întreaga țară. Cele mai accentuate abateri pozitive sunt prognozate în jumătatea vestică.
Cantitățile de precipitații vor fi, în general, apropiate de valorile normale, cu un ușor deficit în regiunile vestice și nord-vestice.
Cum va fi vremea la final de octombrie și început de noiembrie?
În ultima săptămână a intervalului, 26 octombrie – 2 noiembrie, mediile temperaturilor vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice perioadei în întreaga țară.
Regimul pluviometric va fi ușor excedentar în regiunile sud-estice. În restul teritoriului, cantitățile de precipitații vor fi apropiate de valorile normale pentru această perioadă.
Astfel, estimările ANM indică o perioadă cu temperaturi peste normal în toate cele patru săptămâni, în timp ce regimul precipitațiilor va avea variații de la o regiune la alta și de la o săptămână la alta.