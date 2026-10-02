Toamnă cu temperaturi de primăvară. Cum va fi vremea până la începutul lui noiembrie: prognoza ANM pentru următoarele 4 săptămâni

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 2 oct. 2026, 08:51

Toamna vine cu temperaturi mai ridicate decât cele normale în toate regiunile țării, în următoarele patru săptămâni. Potrivit estimărilor publicate vineri de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit până la începutul lunii noiembrie, iar precipitațiile vor fi deficitare în prima săptămână a perioadei estimate.

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