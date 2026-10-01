Polițist din Ilfov, ajuns la spital după o supradoză. Agentul le-ar fi spus colegilor că a fost drogat și violat

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 oct. 2026, 19:59

Un agent de poliție din Ilfov, în vârstă de 22 de ani, a ajuns la spital în stare gravă după ce ar fi consumat droguri în timpul unei petreceri private. Potrivit informațiilor prezentate în cadrul anchetei, polițistul ar fi plecat în timpul programului cu mașina de serviciu și ar fi ajuns într-un apartament din Sectorul 3 al Capitalei.

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