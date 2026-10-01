Polițist din Ilfov, ajuns la spital după o supradoză. Agentul le-ar fi spus colegilor că a fost drogat și violat

Un agent de poliție din Ilfov, în vârstă de 22 de ani, a ajuns la spital în stare gravă după ce ar fi consumat droguri în timpul unei petreceri private. Potrivit informațiilor prezentate în cadrul anchetei, polițistul ar fi plecat în timpul programului cu mașina de serviciu și ar fi ajuns într-un apartament din Sectorul 3 al Capitalei.
Cazul este acum investigat de autorități, iar circumstanțele în care agentul a ajuns la petrecerea privată și ce s-a întâmplat ulterior urmează să fie stabilite.
Polițistul ar fi plecat din timpul programului
Agentul lucrează în cadrul grupei operative a Poliției Orașului Pantelimon, unde are atribuții judiciare, inclusiv cercetări la fața locului și audieri.
Potrivit informațiilor prezentate în anchetă, acesta ar fi cunoscut un bărbat prin intermediul unei aplicații de întâlniri, în timp ce se afla în timpul programului. Ulterior, în timpul nopții, polițistul ar fi plecat cu autoturismul de serviciu, care avea numere de MAI, către un complex rezidențial din Sectorul 3.
Într-unul dintre apartamente s-ar fi aflat doi bărbați. Conform informațiilor relatate despre caz, cei trei ar fi consumat alcool și droguri și ar fi participat la activități sexuale.
Situația a devenit critică după ce agentul și-ar fi pierdut cunoștința. Unul dintre cei prezenți a apelat serviciul de urgență 112.
Agentul ar fi ajuns la spital în stare gravă
Potrivit unor surse, polițistul ar fi consumat o substanță cunoscută sub denumirea de „drogul îngerilor”, un anestezic cu efecte puternice.
Un martor a povestit că l-a văzut pe agent într-o stare gravă înainte de intervenția medicilor.
„L-am văzut pe el în cărucior. Părea destul de grav. Sincer, mi-a rămas pe conștiință undeva. Ne-am gândit că e deja prea târziu, l-au găsit într-o stare nasoală”, a relatat acesta.
Conform informațiilor prezentate în legătură cu acest caz, medicii ar fi apreciat că intervenția rapidă a fost esențială pentru salvarea tânărului.
Părinții știau că ar avea probleme cu drogurile
Un alt aspect verificat în anchetă este legat de situația personală a agentului. Potrivit informațiilor prezentate, familia ar fi știut că acesta avea probleme legate de consumul de substanțe interzise.
Tatăl său ar fi încercat să îl sprijine și, potrivit surselor citate, obișnuia să îl ducă și să îl aducă de la serviciu.
În ziua în care polițistul a ajuns la spital, părinții ar fi sesizat dispariția acestuia după ce nu l-au mai găsit la secție la finalul programului.
Reprezentanții IPJ Ilfov au confirmat că agentul ar fi plecat în timpul serviciului cu autoturismul din dotare fără să își informeze superiorii.
„A plecat din timpul serviciului cu autoturismul din dotare fără a anunța superiorii”, a declarat Andreea Elena Balaș, reprezentant al IPJ Ilfov.
Agentul le-ar fi spus colegilor că a fost drogat și violat
Cazul este cu atât mai complex cu cât, potrivit informațiilor prezentate, la audieri agentul le-ar fi spus colegilor că ar fi fost drogat și violat.
Afirmațiile sale urmează să fie verificate de anchetatori, iar cercetările trebuie să stabilească exact ce s-a întâmplat în apartamentul din Capitală și în ce condiții a ajuns polițistul în stare de inconștiență.
La nivelul secției unde acesta lucrează a fost declanșată o anchetă pentru a se stabili inclusiv cum a fost posibil ca agentul să părăsească unitatea în timpul programului fără ca superiorii să fie informați.
Agentul a absolvit Școala de Poliție Câmpina anul trecut
Tânărul de 22 de ani a absolvit Școala de Poliție Câmpina în 2025 și lucrează în cadrul Poliției Orașului Pantelimon. În paralel, acesta studiază dreptul la o universitate din București.
Până la finalizarea verificărilor, agentul se află în concediu de odihnă.
Gabriel Gârniță, președintele SIDEPOL, a declarat că, în unele situații, verificările de integritate pot identifica probleme, însă volumul mare de activitate poate face dificilă monitorizarea tuturor angajaților.
Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul, inclusiv a modului în care agentul a ajuns la petrecerea privată, a substanțelor consumate și a acuzațiilor formulate ulterior de acesta.