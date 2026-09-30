Scandal la Poliția Ilfov: un agent ar fi plecat din timpul serviciului cu autospeciala și ar fi ajuns la spital după o petrecere deocheată

Un caz neobișnuit a ajuns în atenția conducerii Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, după ce un polițist aflat în timpul serviciului ar fi plecat fără să își anunțe superiorii, folosind autospeciala din dotare pentru a ajunge la un apartament din Sectorul 3 al Capitalei.
Incidentul ar fi avut loc în noaptea de 22 spre 23 septembrie. Potrivit informațiilor prezentate în acest caz, agentul ar fi participat la o petrecere privată, iar ulterior ar fi fost găsit într-o stare de rău și transportat la spital de către colegii săi.
Tatăl polițistului a dat alarma
Situația ar fi fost descoperită după ce tatăl agentului i-ar fi contactat pe colegii acestuia, spunându-le că nu reușește să ia legătura cu fiul său, arată Breaking News Giurgiu.
Polițistul se afla în timpul serviciului în momentul în care, potrivit primelor informații, ar fi părăsit zona de patrulare cu o autospecială neinscripționată. Agentul nu și-ar fi informat superiorii cu privire la plecarea sa.
Colegii au început să îl caute, însă localizarea mașinii s-ar fi dovedit dificilă. Autospeciala folosită de polițist nu ar fi avut instalat un sistem GPS, astfel că oamenii legii nu au putut afla imediat unde se afla aceasta.
Petrecere într-un apartament din Sectorul 3
Ancheta urmează să clarifice ce s-a întâmplat în apartamentul din București unde ar fi ajuns polițistul.
Conform informațiilor preliminare, la locuință s-ar fi aflat mai mulți bărbați, iar în timpul petrecerii ar fi fost consumate băuturi alcoolice. De asemenea, există suspiciuni privind consumul unor substanțe interzise și desfășurarea unor activități de natură sexuală.
Aceste aspecte nu sunt însă stabilite definitiv și urmează să fie verificate în cadrul cercetărilor. De asemenea, nu este clar, în acest moment, dacă polițistul a consumat substanțe interzise și dacă acestea au avut vreo legătură cu starea în care a fost găsit.
După mai multe zeci de minute de căutări, colegii agentului l-ar fi identificat și, pentru că se afla într-o stare de rău, l-ar fi transportat la un spital din Capitală.
IPJ Ilfov a deschis o cercetare disciplinară
Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov au confirmat că agentul a părăsit serviciul cu autoturismul din dotare fără să își informeze superiorii.
„La data de 22/23 septembrie, un polițist din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov a plecat din timpul serviciului, cu autoturismul din dotare, fără a anunța superiorii. Față de acesta, a fost dispusă cercetarea prealabilă și administrativă de către polițiștii Biroului Control Intern, în conformitate cu Legea 360/2002 privind statutul polițistului”, a transmis IPJ Ilfov.
Cercetarea internă va trebui să lămurească mai multe aspecte ale incidentului. Printre acestea se numără motivul pentru care polițistul a părăsit serviciul fără aprobare, modul în care a folosit autospeciala și ce s-a întâmplat în perioada în care a lipsit de la datorie.
Totodată, anchetatorii trebuie să stabilească dacă au fost consumate substanțe interzise și, în cazul în care acest lucru se confirmă, în ce împrejurări s-a produs consumul.
Polițistul lucrează de aproximativ doi ani la Poliția Orașului Pantelimon. În funcție de concluziile cercetării disciplinare, acesta ar putea fi sancționat potrivit prevederilor aplicabile personalului Poliției Române. Printre sancțiunile posibile se numără inclusiv măsuri care îi pot afecta evoluția profesională, până la destituirea din poliție, în funcție de gravitatea faptelor stabilite.
Dacă în urma verificărilor apar indicii privind săvârșirea unor infracțiuni, cazul ar putea face obiectul și unei anchete penale. Până la finalizarea cercetărilor, suspiciunile privind consumul de substanțe interzise rămân de verificat de autoritățile competente.