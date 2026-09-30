Scandal la Poliția Ilfov: un agent ar fi plecat din timpul serviciului cu autospeciala și ar fi ajuns la spital după o petrecere deocheată

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 30 sept. 2026, 12:29

Un caz neobișnuit a ajuns în atenția conducerii Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, după ce un polițist aflat în timpul serviciului ar fi plecat fără să își anunțe superiorii, folosind autospeciala din dotare pentru a ajunge la un apartament din Sectorul 3 al Capitalei.

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