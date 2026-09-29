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Caz halucinant în județul Neamț. O femeie de 42 de ani a fost ucisă de partener. Individul a murit după ce s-a aruncat de la etaj

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 29 sept. 2026, 19:10

O femeie în vârstă de 42 de ani a fost omorâtă, marți după-amiază, de partenerul ei, într-un apartament din municipiul Roman, județul Neamț. Ulterior, bărbatul, în vârstă de 45 de ani, s-a aruncat de la etajul al patrulea al blocului. A fost transportat la spital, însă medicii nu au mai putut să-i salveze viața.

Femeia nu a mai putut fi salvată

Polițiștii din Roman au fost sesizați printr-un apel la 112, în jurul orei 15:20. Potrivit primelor verificări, femeia se afla în locuință când ar fi fost atacată de concubinul său cu un obiect tăietor-înțepător.

În urma agresiunii, femeia în vârstă de 42 de ani a suferit răni grave și a decedat.

După atac, bărbatul s-ar fi aruncat de la etajul al patrulea al imobilului. Acesta a fost preluat de un echipaj medical și transportat la spital, însă ulterior a murit.

Copilul femeii, găsit teafăr

În timpul intervenției, polițiștii au verificat și situația copilului femeii. Băiatul, în vârstă de 15 ani, a fost găsit teafăr și se află în afara oricărui pericol.

Inițial, autoritățile au fost sesizate și cu privire la posibilitatea ca bărbatul să îl agreseze pe copil.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs cumplitul incident.

29 de femei au fost ucise în România de la începutul anului

Crima șocantă din Roman este cel de-al 29-lea caz de femicid înregistrat în România de la începutul anului 2026. Cu doar o zi înainte, o femeie în vârstă de 27 de ani din județul Vrancea a fost ucisă de soțul său.

În primele opt luni ale acestui an, polițiștii au emis peste 13.000 de ordine de protecție provizorii, în urma sesizărilor privind acte de violență domestică.

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