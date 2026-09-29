Caz halucinant în județul Neamț. O femeie de 42 de ani a fost ucisă de partener. Individul a murit după ce s-a aruncat de la etaj

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 29 sept. 2026, 19:10

O femeie în vârstă de 42 de ani a fost omorâtă, marți după-amiază, de partenerul ei, într-un apartament din municipiul Roman, județul Neamț. Ulterior, bărbatul, în vârstă de 45 de ani, s-a aruncat de la etajul al patrulea al blocului. A fost transportat la spital, însă medicii nu au mai putut să-i salveze viața.

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