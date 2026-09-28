Trafic feroviar oprit temporar pe ruta Budapesta–Curtici. Un tren a deraiat în Ungaria

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 28 sept. 2026, 23:03

Traficul feroviar pe ruta Budapesta–Curtici a fost oprit temporar, luni seară, după ce un tren a deraiat pe calea ferată din Ungaria. CFR Călători a anunțat că, în urma incidentului, două trenuri au fost afectate.

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