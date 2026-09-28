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Trafic feroviar oprit temporar pe ruta Budapesta–Curtici. Un tren a deraiat în Ungaria

FOTO: Facebook

FOTO: Facebook

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Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 28 sept. 2026, 23:03

Traficul feroviar pe ruta Budapesta–Curtici a fost oprit temporar, luni seară, după ce un tren a deraiat pe calea ferată din Ungaria. CFR Călători a anunțat că, în urma incidentului, două trenuri au fost afectate.

Două trenuri, afectate de incident

CFR Călători informează că, urmare a unei deraieri de material rulant produsă pe teritoriul Ungariei în această seară – 28 septembrie 2026, în zona administrată de compania feroviară maghiară – MAV, circulaţia trenurilor pe relaţia Budapesta–Curtici este închisă temporar”, a transmis luni seară CFR Călători.

Potrivit sursei citate, trenurile IR 473 şi IR 347 vor înregistra întârzieri, durata acestora nefiind cunoscută în acest moment, conform informaţiilor transmise de administraţia MAV.

CFR Călători folosește vagoane din rezerva proprie

”Pe teritoriul României, CFR Călători va asigura circulaţia trenurilor cu vagoane din rezerva proprie, în funcţie de situaţia operativă”, a mai precizat CFR Călători.

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