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Șofer băut, prins la volanul unui microbuz școlar cu 20 de copii. A încercat să fugă de polițiști

Transport elevi

Transport elevi

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Scris de Mădălina Cristea Publicat: 28 sept. 2026, 14:38

Un șofer de 36 de ani a fost prins băut la volanul unui microbuz școlar în care transporta 20 de copii, în județul Timiș. Autovehiculul avea doar 15 locuri înscrise în certificatul de înmatriculare, iar bărbatul ar fi încercat să evite controlul polițiștilor.

Incidentul s-a produs luni, 28 septembrie, în orașul Recaș, în timpul unei acțiuni organizate de polițiști pentru verificarea legalității transportului școlar. În momentul în care s-a apropiat de filtrul rutier, șoferul ar fi făcut o manevră bruscă și ar fi virat în zona căii ferate, în afara localității, încercând să evite controlul. Polițiștii au pornit după microbuz și au folosit semnalele acustice și luminoase, reușind să îl oprească la scurt timp. La volan a fost identificat un bărbat în vârstă de 36 de ani.

Un caz asemănător a fost înregistrat în județul Timiș și la începutul lunii septembrie, când un alt șofer de microbuz școlar a fost prins băut cu 14 elevi la bord.

20 de copii, transportați într-un microbuz cu 15 locuri

În urma verificărilor, polițiștii au constatat că în microbuz se aflau 20 de copii, deși autovehiculul avea înscrise în certificatul de înmatriculare doar 15 locuri. Șoferul a fost testat și cu aparatul etilotest. Rezultatul a indicat o valoare de 0,25 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost sancționat atât pentru conducerea sub influența alcoolului, cât și pentru neregulile constatate în timpul controlului.

Amendă de peste 3.600 de lei și permis suspendat

Polițiștii i-au aplicat șoferului o amendă totală de 3.676,25 de lei. De asemenea, permisul de conducere i-a fost reținut, iar dreptul de a conduce a fost suspendat pentru 90 de zile. Cazul a fost descoperit în timpul unei acțiuni desfășurate de Poliția Orașului Recaș pentru verificarea transportului elevilor.

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