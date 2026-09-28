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Locale· 2 min citire
Șofer băut, prins la volanul unui microbuz școlar cu 20 de copii. A încercat să fugă de polițiști
Transport elevi
Un șofer de 36 de ani a fost prins băut la volanul unui microbuz școlar în care transporta 20 de copii, în județul Timiș. Autovehiculul avea doar 15 locuri înscrise în certificatul de înmatriculare, iar bărbatul ar fi încercat să evite controlul polițiștilor.
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