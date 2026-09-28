Șofer băut, prins la volanul unui microbuz școlar cu 20 de copii. A încercat să fugă de polițiști

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 28 sept. 2026, 14:38

Un șofer de 36 de ani a fost prins băut la volanul unui microbuz școlar în care transporta 20 de copii, în județul Timiș. Autovehiculul avea doar 15 locuri înscrise în certificatul de înmatriculare, iar bărbatul ar fi încercat să evite controlul polițiștilor.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre amenda sofer baut Timis